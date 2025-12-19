जेनिलिया डिट्टो दिसते बाबांसारखी, फोटो शेअर करत म्हणाली...'बाबांची लहान मुलगी'

जेनिलिया देशमुखने वडील नील डी’सूझा यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक खास पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केलीय.

जेनिलियाने वडिलांसोबतचे क्यूट फोटो शेअर करत ‘Daddy’s little girl’ असल्याचं म्हटलं.

तिने पोस्टमध्ये म्हटलं की, 'मला फक्त माझ्या बाबांची लहान मुलगी बनायचं आहे' असं म्हटलय.

'लहानपणी हात धरून चालणारे बाबा, मोठं झाल्यावर पाठिशी उभे राहतात' असंही जेनिलियानं म्हटलय.

रितेश देशमुखने सुद्धा सासरे नील डी’सूझा यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

रितेशने पोस्ट करत म्हटलय की, आयुष्यातील कठीण प्रसंग हसत पार करण्याची शिकवण दिल्याबद्दल आभार.

सध्या सोशल मीडियावर जेनिलाय देशमुखचे तिच्या वडिलांसोबतचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

