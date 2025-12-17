Video Viral: किती उद्धटपणा! विराटने सेल्फी घेण्यासाठी आलेल्या दिव्यांग मुलाकडे केलं दुर्लक्ष

Pranali Kodre

भारताचा क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हे लोकप्रिय सेलिब्रेटी जोडपे आहे. त्यांना केवळ देशभरातूनच नाही, तर जगभरातून चाहत्यांचे प्रेम मिळत असते.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये टीका

सध्या ही जोडी त्यांच्या मुलांसह लंडनमध्ये राहते, पण काही दिवसांपूर्वीच ते भारतात आले आहेत. याचदरम्यान व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत असून त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे.

विराटवर टिका

या व्हिडिओमध्ये एका दिव्यांग मुलाला दिलेल्या वागणूकीमुळे सध्या त्यांच्यावर टीका होत असून अनेक युजर्सने त्यांना उद्धटपणा असल्याचे म्हटले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

व्हिडिओत दिसते की विमानतळावर विराटला पाहून एक दिव्यांग मुलगा सेल्फी काढायला येतो पण विराट आणि अनुष्का त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत त्यांच्या कारच्या दिशेने जातात.त्यावेळी सुरक्षारक्षक त्या मुलाला मागे खेचतानाही दिसत आहे.

मुंबई विमानतळावरील व्हिडिओ

दरम्यान, हा व्हिडिओ विराट आणि अनुष्का प्रेमानंद महाराजांच्या भेटीनंतर मुंबई विमानतळावर आल्यानंतरचा असल्याचे म्हटले जात आहे.विराट आणि अनुष्काने भारतात आल्यानंतर नुकतीच वराह घाटावर असलेल्या प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाला भेट दिली होती.

वनडेत सक्रिय

विराटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील टी२० आणि कसोटी प्रकारातून निवृत्ती घेतली असली, तर तो वनडेत सक्रिय आहे. तो आता ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारतासाठी खेळताना दिसेल.

विराट १५ वर्षांनी खेळणार विजय हजारे ट्रॉफी

तथापि, त्याआधी विराट विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ या देशांतर्गत वनडे स्पर्धेत दिल्लीकडून खेळताना दिसणार आहे. तो १५ वर्षांनी या स्पर्धेत खेळणार आहे.

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणे बंधनकारक

न्यूझीलंडविरुद्धची वनडे मालिका सुरू होण्याआधी भारतीय संघातील खेळाडूंना २४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील किमान दोन सामने खेळणे बीसीसीआयने बंधनकारक केले आहे.

