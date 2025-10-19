'या' देशात कैदी जेलमधून पळाला तरी शिक्षा दिली जात नाही; काय आहे कारण?

Yashwant Kshirsagar
मध्य पूर्व देशांमध्ये कायदे ही कडक आहेत आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा दिली जाते,कारण इथे शरिया कायदा लागू आहे. पण जर्मनीमध्ये या देशांसारखे कायदे कडक नाहीत.
esakal
जर्मनीतील कायदेशीर व्यवस्थेनुसार कैद्यांसाठी अनेक मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.
जर्मन न्यायव्यवस्थेने नेहमीच शिक्षेवर नाही तर सुधारणांवर भर दिला आहे.
जर्मनीची कायदेशीर व्यवस्था सांगते की जर एखादा कैदी तुरुंगातून पळून गेला आणि पकडला गेला तर त्याला त्याची शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात परत पाठवले जाईल.
जर्मन कायदेशीर व्यवस्था जी कैद्यांबाबत फक्त कठोर भूमिका घेत नाही, ती त्यांच्यासाठी अनेक मर्यादा देखील ठरवते.
कैदी पळून गेला म्हणून त्याला स्वतंत्रपणे शिक्षा करणे अमानवीय आहे, असे तेथील कायदा व्यवस्थेचे मानणे आहे
जर एखादा कैदी पळून जाताना कोणत्याही प्रकारची हिंसाचार करतो, जसे की गार्ड किंवा मालमत्तेवर हल्ला करतो, तर त्याला शिक्षा दिली जाते.
पळून गेलेल्या कैद्याला हल्ला करणे, नुकसान आणि चोरीसारख्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा दिली जाते, पळून गेला म्हणून नाही.
