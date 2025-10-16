दुचाकीला टोल टॅक्स का आकारला जात नाही? 'हे' आहे खास कारण

Yashwant Kshirsagar
महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्ग वापरताना टोल प्लाझावर प्रत्येक वाहनाला टोल टॅक्स भरावा लागतो.
कार,बस असो किंवा ट्रक असो महामार्ग किंवा द्रुतगती महामार्ग वापरणाऱ्या कोणालाही निश्चित टोल भरावा लागतो.
पण हा नियम अनेक कारणांमुळे दुचाकींना लागू होत नाही.
दुचाकींचे वजन कारपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असते.
इतर वाहनांपेक्षा दुचाकी रस्त्याची जागा खूपच कमी व्यापतात आणि जास्त सामान वाहून नेऊ शकत नाहीत.
रस्त्याच्या देखभालीच्या दृष्टिकोनातून दुचाकी रस्त्याचे जास्त नुकसान करत नाहीत.
दुसरीकडे जड वाहने रस्त्यावर दबाव आणतात आणि रस्त्याचे लवकर नुकसान करतात.
म्हणून दुचाकीस्वारांकडून सामान्यतः टोल आकारला जात नाही.
