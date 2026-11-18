Varsha Balhe
जगात काही ठिकाणी ट्रेन नेहमीसारखी रुळांवरून धावत नाही, तर वरच्या रुळांना लटकून धावते. जर्मनी आणि जपान या देशांमध्ये अशी ट्रेन पाहायला मिळते.
World's Unique Hanging Train
esakal
जर्मनीतील वुपरटल शहरात अशी हँगिंग ट्रेन धावते. ही ट्रेन १९०१ मध्ये सुरू झाली. विशेष म्हणजे, ही जगातील सर्वात जुन्या लटकत्या रेल्वेपैकी एक आहे.
World's Unique Hanging Train
esakal
या ट्रेनचे रुळ जमिनीवर नसून जमिनीपासून सुमारे ४० फूट उंचीवर आहेत. ट्रेन या रुळांना खालून लटकून धावते. यामुळे ट्रेन हवेत तरंगत असल्यासारखी दिसते.
World's Unique Hanging Train
esakal
वुपरटलमधील ही ट्रेन सुमारे १३ किलोमीटर अंतर पार करते. शहरातील एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी प्रवासी या ट्रेनचा वापर करतात.
World's Unique Hanging Train
esakal
जपानमधील चिबा शहरातही अशीच लटकती ट्रेन धावते. या ट्रेनला चिबा अर्बन मोनोरेल म्हणतात. या ट्रेनमध्ये प्रवास करताना शहर वरून पाहता येते.
World's Unique Hanging Train
esakal
शहरातील रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी असते. तसेच जमिनीवर नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी जागाही कमी पडते. त्यामुळे जमिनीच्या वरच्या जागेचा वापर करून अशी ट्रेन तयार करण्यात आली.
World's Unique Hanging Train
esakal
या ट्रेनमधून प्रवास करताना खाली रस्ते आणि इमारती दिसतात. त्यामुळे प्रवाशांना हवेत लटकून प्रवास केल्याचा वेगळाच अनुभव मिळतो.
World's Unique Hanging Train
esakal
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esakal