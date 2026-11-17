Varsha Balhe
जेल म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात उंच भिंती, लोखंडी गज आणि कैद्यांचे कपडे. पण जेलमधील कैद्यांचा दिवस नेमका कसा जातो, हे तुम्हाला माहिती आहे का?
Life of Prisoners in Jail
esakal
तुरुंगातील कैद्यांना साधारण पहाटे ४ ते ६ दरम्यान उठवलं जातं. त्यानंतर सर्व कैद्यांची हजेरी घेतली जाते आणि बराकीची स्वच्छता केली जाते.
Life of Prisoners in Jail
esakal
सकाळी चहा-नाश्ता दिल्यानंतर कैद्यांना त्यांच्या कामानुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवलं जातं. काही जण स्वयंपाकघरात, तर काही जण शेती किंवा स्वच्छतेची कामं करतात.
Life of Prisoners in Jail
esakal
साधारण सकाळी ११ ते दुपारी १ दरम्यान कैद्यांना जेवण दिलं जातं. जेवणानंतर काही वेळ विश्रांती मिळते आणि पुन्हा हजेरी घेतली जाते.
Life of Prisoners in Jail
esakal
दुपारी २ ते ५ या वेळेत कैदी पुन्हा काम करतात. काही जण शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, वाचन किंवा खेळ यांसारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात.
Life of Prisoners in Jail
esakal
संध्याकाळी साधारण ५ ते ७ दरम्यान रात्रीचं जेवण दिलं जातं. त्यानंतर कैद्यांची पुन्हा मोजणी केली जाते.
Life of Prisoners in Jail
esakal
जेवण आणि हजेरीनंतर कैद्यांना त्यांच्या बराकीत किंवा कोठडीत बंद केलं जातं. यालाच तुरुंगातील भाषेत 'लॉकअप' म्हणतात.
Life of Prisoners in Jail
esakal
लॉकअपनंतर काही तुरुंगांमध्ये कैद्यांना वाचन किंवा टीव्ही पाहण्याची संधी मिळते. त्यानंतर ते झोपतात आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्यांची दिनचर्या सुरू होते.
Life of Prisoners in Jail
esakal
SATARA KANDI PEDHA HISTORY 150 YEARS OLD
esakal