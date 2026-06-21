कडक लिंबातून निघेल दुप्पट रस! ट्राय करा जबरदस्त ट्रिक

Aarti Badade

बाजारातील कडक लिंबांची मोठी समस्या

अनेकदा बाजारातून आणलेली लिंबं खूप कडक असतात, जी हाताने किंवा मशीनने कितीही दाबली तरी त्यातून अगदी थेंब-थेंबच रस निघतो.

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Sakal

मेहनत वाया जाण्यापासून अशी करा सुटका

लिंबू कडक असल्यामुळे तो नीट पिळता येत नाही, ज्यामुळे आपली मेहनत पूर्णपणे वाया जाते आणि शेवटी लिंबू फेकून द्यावा लागतो.

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Sakal

ओट्यावर रोल करण्याची पहिली सोपी ट्रिक

लिंबू कापण्यापूर्वी ते जमिनीवर किंवा किचनच्या ओट्यावर ठेवून हाताच्या तळव्याने थोडा दाब देत गोल-गोल (Roll) फिरवावे.

More Juice Out of a Hard Lemon Kitchen Hacks

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Sakal

कोमट पाण्याचा वापराचा दुसरा सुवर्ण नियम

जर लिंबू खूपच जास्त कडक असेल, तर तो कापण्यापूर्वी फक्त १० ते १५ सेकंदांसाठी हलक्या कोमट पाण्यात टाकून ठेवावा.

More Juice Out of a Hard Lemon Kitchen Hacks

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Sakal

लिंबू मऊ पडण्यामागील वैज्ञानिक कारण

लिंबू ओट्यावर रोल केल्यामुळे किंवा कोमट पाण्यात ठेवल्यामुळे त्याच्या आतील कडक पेशी (Cells) मऊ पडतात आणि रस मोकळा होतो.

More Juice Out of a Hard Lemon Kitchen Hacks

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Sakal

झटपट निघेल नेहमीपेक्षा दुप्पट रस

या दोन्ही ट्रिक्स वापरल्यामुळे कडक लिंबू लगेच मऊ पडतो आणि तो पिळल्यावर अगदी सहजपणे नेहमीपेक्षा दुप्पट रस बाहेर येतो.

More Juice Out of a Hard Lemon Kitchen Hacks

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Sakal

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Sakal

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