राइस फ्लोअरने मिळवा त्वचेला द्या नैसर्गिक ग्लो! असा बनवा फेसपॅक

तांदळाचं पीठ म्हणजेच राइस फ्लोअर हा आशियाई संस्कृतीतून आलेला सुंदरतेचा पारंपरिक उपाय आहे. त्वचेला उजळ, मऊ आणि तजेलदार बनवतो.
राइस फ्लोअरमध्ये व्हिटॅमिन B, अँटिऑक्सिडंट्स आणि अमिनो अॅसिड असतात जे त्वचेचा बॅरिअर मजबूत करतात आणि टेक्स्चर सुधारतात.
त्याची मऊ दाणेदार टेक्स्चर मृत त्वचा सहज काढून टाकते. केमिकल स्क्रबपेक्षा अधिक सौम्य आणि सेंसिटिव्ह स्किनसाठी योग्य.
दोन चमचे राइस फ्लोअरमध्ये एक चमचा गुलाबपाणी घालून पेस्ट बनवा.
ती चेहऱ्यावर हलक्या हाताने २–३ मिनिटे मसाज करा आणि १० मिनिटे पॅकसारखी लावा.
आठवड्यातून जास्तीत जास्त तीन वेळाच वापरा. वारंवार स्क्रब केल्यास त्वचा कोरडी आणि संवेदनशील होऊ शकते.
कोरडी त्वचा: राइस फ्लोअर + दूध + मध
तेलकट त्वचा: राइस फ्लोअर + गुलाबपाणी + लिंबूरस
टॅन झालेली त्वचा: राइस फ्लोअर + दही + हळद
राइस फ्लोअर हा घरगुती सौंदर्याचा खजिना आहे. योग्य प्रमाणात आणि योग्य घटकांसोबत वापरल्यास त्वचेला नैसर्गिक ग्लो आणि समसमान टोन मिळवता येतो.
