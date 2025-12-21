स्प्लिट एंड्सना करा आता कायमचं बाय बाय! 'या' 5 तेलांनी मिळेल सॉफ्ट-शायनी लूक

Anushka Tapshalkar
वारंवार हीट स्टायलिंग, केसांना रंग, सूर्यप्रकाश आणि प्रदूषणामुळे केस कोरडे व कमजोर होतात. त्यामुळे टोकांना फाटे (Split Ends) फुटतात.
Hair Spilt Ends
लॉरिक अॅसिडमुळे खोबरेल तेल केसांच्या आतपर्यंत पोहोचतं. हे तेल केसांना खोलवर पोषण देऊन तुटणे आणि फाटे कमी करते आणि नैसर्गिक शाइन देते.
Coconut Oil
जाडसर एरंडेल तेल केस मजबूत करतं आणि ओलावा लॉक करतं. हे डीप कंडिशनिंग हेअर मास्कसाठी उपयुक्त असून हलक्या तेलासोबत मिसळून वापरणं उत्तम ठरतं.
‘लिक्विड गोल्ड’ म्हणून ओळखलं जाणारं आर्गन तेल व्हिटॅमिन E आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेलं असतं. केस मऊ, चमकदार बनवून स्प्लिट एंड्स सील करतं.
Argan Oil
स्कॅल्पच्या नैसर्गिक तेलासारखं असलेलं जोजोबा तेल केसांना न चिकटता मॉइश्चर देतं. केस कोरडे होण्यापासून वाचवून स्प्लिट एंड्स कमी करतं.
Jojoba Oil
हलके आणि नॉन-ग्रीसी बदाम तेल केसांची लवचिकता वाढवतं. कोरडे, रफ टोक स्मूथ करून केस फाटण्यापासून वाचवते.
Almond Oil
स्प्लिट एंड्ससाठी ट्रिमिंग आवश्यकच आहे, पण ही तेलं नियमित वापरल्यास केस अधिक मजबूत, निरोगी आणि चमकदार दिसतात.
Hair Growth Nutrients
