महागडे ट्रीटमेंट्स विसरा, केस वाढवणारी खरी ताकद 'यात' आहे

Anushka Tapshalkar
केसांची मुळापासून मजबुती वाढवतो आणि केराटिन निर्मितीस मदत करतो. अंडी, बदाम, अक्रोड, सॅल्मनमध्ये भरपूर प्रमाणात आढळतो.
Biotin
sakal
केसांच्या फॉलिकल्सची वाढ सक्रिय ठेवतो. कमतरता असल्यास केस गळू शकतात. सूर्यप्रकाश, फॅटी फिश आणि फोर्टिफाइड दूध उपयुक्त.
Vitamin D
sakal
केसांच्या मुळांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्यासाठी आवश्यक. महिलांमध्ये केस गळतीचे हे एक प्रमुख कारण ठरते. पालक, डाळी, लाल मांसातून मिळतो.
Iron
sakal
केसांचे नुकसान भरून काढतो आणि टाळूतील तेलग्रंथी संतुलित ठेवतो. भोपळ्याच्या बिया, काजू, हरभरा चांगले स्रोत आहेत.
Zinc
sakal
टाळूचे संरक्षण करून केसांना नैसर्गिक चमक देतो. बदाम, सूर्यफूल बिया, अॅव्होकॅडोमध्ये आढळतो.
Vitamin E
sakal
टाळू कोरडी होऊ देत नाहीत आणि केसांची जाडी सुधारतात. मासे, अळशीच्या बिया, चिया सीड्स फायदेशीर.
Omega-3 Fatty Acids
केसांचा मुख्य घटक. पुरेसे प्रथिने न मिळाल्यास केस वाढ खुंटते. अंडी, डाळी, दूध, सोया, मासे यांचा आहारात समावेश करा.
Protein
sakal
Ayurvedic Ubtans for Spot Less Skin
sakal