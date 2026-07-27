राठ आणि कोरडे केस होतील सिल्की; घरच्या घरी करा हे सोपे उपाय

Aarti Badade

केस का होतात कोरडे?

प्रदूषण, हवामानातील बदल, वारंवार केमिकलयुक्त उत्पादने वापरणे आणि अपुरी निगा यामुळे केस निस्तेज, कोरडे आणि कमकुवत होऊ शकतात.

silky hair home remedies

|

Sakal

लागणारे साहित्य

३ ते ४ लवंगा,१ मध्यम आकाराचा कांदा,२ चमचे कोरफड (अ‍ॅलोवेरा) जेल

silky hair home remedies

|

Sakal

असा तयार करा मास्क

लवंगा रात्रभर पाण्यात भिजवा. दुसऱ्या दिवशी त्या कांद्यासोबत वाटून घ्या. त्यात कोरफड जेल मिसळून एकसारखी पेस्ट तयार करा.

silky hair home remedies

|

Sakal

कसा वापरावा?

तयार मिश्रण केसांच्या मुळांपासून टोकापर्यंत लावा. ३० ते ४५ मिनिटे ठेवून हलक्या हाताने मसाज करा आणि नंतर सौम्य शॅम्पूने केस धुवा.

silky hair home remedies

|

Sakal

लवंग आणि कांद्याचे फायदे

लवंगातील अँटीऑक्सिडंट्स टाळू स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात, तर कांद्यातील सल्फर केसांच्या मुळांना पोषण देऊन केस मजबूत होण्यास सहाय्य करते.

silky hair home remedies

|

Sakal

कोरफडीचा प्रभाव

कोरफड टाळूला ओलावा देते, कोरडेपणा कमी करते आणि केस अधिक मुलायम व चमकदार दिसण्यास मदत करते.

silky hair home remedies

|

Sakal

आठवड्यातून १–२ वेळाच वापरा

घरगुती हेअर मास्क नियमित वापरल्यास केसांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, कोणतीही अॅलर्जी, समस्या असल्यास प्रथम पॅच टेस्ट करा किंवा त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

silky hair home remedies

|

Sakal

दररोज महिनाभर ब्लॅक टी प्यायल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

|

Sakal

येथे क्लिक करा