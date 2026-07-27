दररोज महिनाभर ब्लॅक टी प्यायल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade

वजन नियंत्रणात मदत

ब्लॅक टीमध्ये कॅलरीज कमी असतात. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स चयापचय (Metabolism) सुधारण्यास मदत करू शकतात, त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास हातभार लागू शकतो.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

दिवसभर मिळते ऊर्जा

ब्लॅक टीमधील कॅफिन एकाग्रता वाढवण्यास मदत करते. त्यामुळे दिवसभर उत्साही आणि ताजेतवाने वाटू शकते.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

पचनक्रिया सुधारू शकते

मर्यादित प्रमाणात ब्लॅक टी घेतल्यास पचन सुधारण्यास मदत होऊ शकते आणि पोट जड वाटण्याची समस्या कमी होऊ शकते.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

हृदयाच्या आरोग्याला आधार

ब्लॅक टीमधील फ्लॅव्होनॉइड्स रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. तसेच कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासही सहाय्य करू शकतात.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

जास्त ब्लॅक टीचे तोटे

रिकाम्या पोटी किंवा जास्त प्रमाणात ब्लॅक टी पिल्यास अॅसिडिटी, छातीत जळजळ आणि गॅसचा त्रास होऊ शकतो.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

झोपेवर होऊ शकतो परिणाम

झोपण्यापूर्वी ब्लॅक टी घेतल्यास कॅफिनमुळे झोप उशिरा लागू शकते किंवा निद्रानाशाचा त्रास होऊ शकतो.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

मर्यादित प्रमाणातच सेवन करा

दररोज 1 ते 2 कप ब्लॅक टी पुरेसा मानला जातो. कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास किंवा औषधे सुरू असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच नियमित सेवन करा.

Drinking Black Tea Daily Health Benefits and Side Effects

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Sakal

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Sakal

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