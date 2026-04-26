करपट ढेकर येतायत? 'हे' असू शकतात पोटाचे गंभीर विकार

Aarti Badade

अपचन आणि ऍसिडिटीचे मुख्य कारण

मसालेदार, तळलेले किंवा जड पदार्थ खाल्ल्यामुळे पोटात जास्त ऍसिड तयार होऊन करपट ढेकर येण्याची समस्या उद्भवते.

घाईघाईने जेवण्याच्या सवयीचे परिणाम

जेवताना खूप लवकर खाणे किंवा बोलण्यामुळे अन्नासोबत जास्त हवा पोटात जाते, जी नंतर ढेकरच्या स्वरूपात बाहेर पडते.

अवेळी आणि अतिजेवण टाळा

वेळेवर जेवण न करणे किंवा गरजेपेक्षा जास्त (ओव्हरईटिंग) खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि जठरात आम्ल तयार होते.

गर्ड (GERD) आणि छातीत जळजळ

पोटातील ऍसिड वारंवार अन्ननलिकेत परत आल्यामुळे छातीत जळजळ होणे आणि करपट ढेकर येण्याचा त्रास होतो.

अपुरी झोप आणि वाढता ताणतणाव

मानसिक ताण, अपुरी झोप किंवा जेवल्यानंतर लगेच झोपल्यामुळे अन्नाचे पचन नीट होत नाही आणि गॅसेस वाढतात.

टाळा कोल्ड ड्रिंक्सचे अतिसेवन

सोडा आणि कार्बोनेटेड पेयांच्या अतिवापरामुळे पोटात गॅस तयार होऊन सतत ढेकर येण्याचा त्रास सुरू होतो.

पचन सुधारण्यासाठी

करपट ढेकर थांबवण्यासाठी जेवण वेळेवर घ्या, जेवल्यावर बडीशेप खा आणि थोडा वेळ शतपावली (चालणे) नक्की करा.

