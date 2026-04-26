गाढ झोप येईल 'हे' काम रोज रात्री नक्की करा!

आजच्या धावपळीच्या जीवनात तणाव आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे शांत झोप मिळणे खूप कठीण झाले आहे.
शांत झोपेसाठी झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर पूर्णपणे बंद करा.
पचनाचा त्रास टाळण्यासाठी आणि चांगली झोप लागण्यासाठी रात्री नेहमी हलके व संतुलित जेवण घ्यावे.
झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दूध पिणे शरीर आणि मन शांत करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.
झोपण्यापूर्वी एखादे चांगले पुस्तक वाचणे किंवा हलके संगीत ऐकल्याने मनाला शांतता मिळते आणि लवकर झोप येते.
तुमच्या बेडरूममधील वातावरण शांत, अंधारमय आणि सुखद ठेवल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.
या लहान पण प्रभावी सवयींचा दररोज अवलंब केल्यास तुम्ही गाढ आणि आरोग्यदायी झोप सहज मिळवू शकता.
Rakhi Sawant interview statements
