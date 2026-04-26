गाढ झोप येईल 'हे' काम रोज रात्री नक्की करा!

Aarti Badade

धावपळीचे जीवन आणि झोप

आजच्या धावपळीच्या जीवनात तणाव आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे शांत झोप मिळणे खूप कठीण झाले आहे.

स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवा

शांत झोपेसाठी झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर पूर्णपणे बंद करा.

रात्रीचे जेवण हलके असावे

पचनाचा त्रास टाळण्यासाठी आणि चांगली झोप लागण्यासाठी रात्री नेहमी हलके व संतुलित जेवण घ्यावे.

कोमट दुधाचे सेवन करा

झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दूध पिणे शरीर आणि मन शांत करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.

वाचन किंवा संगीताचा आनंद

झोपण्यापूर्वी एखादे चांगले पुस्तक वाचणे किंवा हलके संगीत ऐकल्याने मनाला शांतता मिळते आणि लवकर झोप येते.

खोलीतील वातावरण आरामदायक ठेवा

तुमच्या बेडरूममधील वातावरण शांत, अंधारमय आणि सुखद ठेवल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.

आरोग्यदायी सवयींचा अवलंब

या लहान पण प्रभावी सवयींचा दररोज अवलंब केल्यास तुम्ही गाढ आणि आरोग्यदायी झोप सहज मिळवू शकता.

