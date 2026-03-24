पुण्याजवळचा ‘हिडन’ स्पॉट! 300 वर्ष जुना किल्ला ठरेल बेस्ट समर डेस्टिनेशन

Aarti Badade

उन्हाळी सहलीचे खास ठिकाण

उन्हाळ्यात विकेंडला काहीतरी हटके प्लॅन करायचा असेल, तर पुण्यातील मुळशी जवळ लपलेला हा ऐतिहासिक किल्ला नक्कीच पाहण्यासारखा आहे.

३०० वर्ष जुना घनगड

लोणावळा-खंडाळा आणि मुळशीच्या अगदी जवळ असलेला 'घनगड' हा ३०० वर्षांहून अधिक जुना ऐतिहासिक ठेवा आहे.

सह्याद्रीचे विहंगम दृश्य

या किल्ल्यावरून तैलबैलाची भिंत, सुधागड आणि कोरीगड यांसारख्या प्रसिद्ध किल्ल्यांचे मनमोहक दृश्य पाहायला मिळते.

रोमांचक ट्रेकिंग आणि कॅम्पिंग

घनगड हा 'वन डे ट्रेकिंग'साठी उत्तम स्पॉट असून, अनेक पर्यटक येथे रात्रीच्या कॅम्पिंगचाही आनंद घेतात.

पोलादी शिडीचा थरार

किल्ल्यावर चढताना मिळणारा पोलादी शिडीचा अनुभव अत्यंत रोमांचक असून, वर पोहोचल्यावर सह्याद्रीचे अथांग सौंदर्य डोळ्यांचे पारणे फेडते.

प्राचीन शिल्पकला

किल्ल्यावर नूतनीकरण केलेले प्रवेशद्वार, गरजाई देवीचे मंदिर आणि खडकात कोरलेली प्राचीन पाण्याची टाकी आजही इतिहासाची साक्ष देतात.

सूर्यास्ताचा सुंदर नजारा

निसर्गाच्या सानिध्यात फोटो काढण्यासाठी आणि विलोभनीय सूर्यास्त पाहण्यासाठी घनगड हे एक सर्वोत्तम पर्यटन स्थळ आहे.

