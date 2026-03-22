दोनच की जास्त? हत्तीच्या तोंडात नेमके किती दात असतात?

Aarti Badade
हत्तीचे बाहेर दिसणारे दोन मोठे दात पाहून आपल्याला वाटते की त्याला तेवढेच दात आहेत, पण वास्तव काही वेगळेच आहे.
Elephant teeth facts
Sakal
बाहेर दिसणारे दोन लांब दात हे प्रामुख्याने स्वसंरक्षण आणि झाडांच्या फांद्या तोडण्यासाठी असतात; त्यांचा खाण्यासाठी वापर होत नाही.
हत्तीचे खरे खाण्याचे दात त्याच्या तोंडाच्या आत, जबड्याच्या बाजूला (दाढा) असतात, जे अतिशय मजबूत असतात.
एका हत्तीला एकूण २६ दात असतात. यातील २ दात बाहेर दिसणारे 'गजदंत' तर २४ दात तोंडाच्या आत दडलेले असतात.
माणसाचे दात एकदाच पडतात, पण हत्तीचे दात त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात तब्बल ६ वेळा पुन्हा पुन्हा येऊ शकतात.
हत्तीचे अन्न अत्यंत कडक आणि तंतुमय असते. हे अन्न सतत चघळल्यामुळे दात घासले जातात आणि कालांतराने पडून त्या जागी नवीन दात येतात.
जसे जुने दात घासले जाऊन पडतात, तसे मागच्या बाजूने नवीन दातांचा संच पुढे सरकतो. हत्तीच्या आयुष्यातील हा सर्वात रंजक भाग आहे.
