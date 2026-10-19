घराचा जिना कोणत्या दिशेला असावा? वास्तुशास्त्र काय सांगते?

Aarti Badade
वास्तुशास्त्रानुसार घराचा जिना दक्षिण, पश्चिम किंवा नैऋत्य दिशेला असणे शुभ मानले जाते.
staircase direction as per vastu
Sakal
वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात किंवा मध्यभागी जिना बांधणे टाळावे.
staircase direction as per vastu
Sakal
वास्तुशास्त्रानुसार जिना चढताना तो घड्याळाच्या दिशेने वळणारा असावा, अशी मान्यता आहे.
staircase direction as per vastu
Sakal
वास्तुशास्त्रानुसार जिन्याच्या पायऱ्यांची संख्या ११, १५, १७ किंवा २१ यांसारखी विषम ठेवणे शुभ मानले जाते.
staircase direction as per vastu
Sakal
वास्तुशास्त्रानुसार सरळ किंवा वळणदार जिना योग्य मानला जातो, तर सर्पिल जिना टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.
staircase direction as per vastu
Sakal
वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर थेट जिना असणे टाळावे.
staircase direction as per vastu
Sakal
वास्तुशास्त्रानुसार जिन्याखाली देवघर, स्वच्छतागृह किंवा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे टाळावे.
staircase direction as per vastu
Sakal
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal