केळ अन् साजूक तूप एकत्र खाल्ल्याने शररीरात होतात 'हे' बदल!

केळं, त्यावर साजूक तूप आणि थोडी साखर मिक्स करून खाणे म्हणजे आरोग्याचा एक मोठा खजिना आहे.
केळ्यामध्ये पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि फायबर असते, तर तूप हे 'सर्वश्रेष्ठ स्नेहद्रव्य' मानले जाते. या दोघांचे मिश्रण शरीराला संपूर्ण पोषण आणि शक्ती देते.
आजच्या काळात अनेकांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. केळ्यातील फायबर आणि तुपातील स्निग्धता पचनसंस्था सुरळीत ठेवतात, ज्यामुळे पोट साफ राहण्यास मदत होते.
व्यायामानंतर किंवा मुलांच्या अभ्यासापूर्वी हे मिश्रण दिल्यास शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते. शारीरिक श्रम करणाऱ्यांसाठी आणि खेळाडूंसाठी हे एक उत्तम 'एनर्जी बूस्टर' आहे.
तुपातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि केळ्यातील पोटॅशियम मेंदूला पोषण देतात. यामुळे स्मरणशक्ती वाढते, एकाग्रता सुधारते आणि मानसिक ताण कमी होतो.
केळं आणि तुपातील अँटी-ऑक्सिडंट्स त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवतात. नियमित सेवनाने त्वचा तजेलदार होते आणि केसांची नैसर्गिक चमक वाढून केस गळणे कमी होते.
हे मिश्रण वाढत्या वयातील मुलं, कष्टाचे काम करणारे पुरुष-महिला आणि पचनशक्ती कमकुवत असलेल्या वयोवृद्धांसाठी नैसर्गिक औषधाप्रमाणे काम करते.
महागड्या सप्लिमेंट्सपेक्षा हे पारंपरिक भारतीय मिश्रण अधिक सुरक्षित आणि गुणकारी आहे. आजपासूनच तुमच्या आहारात या 'सुपरफूड'चा समावेश करा!
