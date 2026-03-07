केळ अन् साजूक तूप एकत्र खाल्ल्याने शररीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade

खजिना

केळं, त्यावर साजूक तूप आणि थोडी साखर मिक्स करून खाणे म्हणजे आरोग्याचा एक मोठा खजिना आहे.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

पोषक तत्वांचा संगम

केळ्यामध्ये पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि फायबर असते, तर तूप हे 'सर्वश्रेष्ठ स्नेहद्रव्य' मानले जाते. या दोघांचे मिश्रण शरीराला संपूर्ण पोषण आणि शक्ती देते.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

पचन

आजच्या काळात अनेकांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. केळ्यातील फायबर आणि तुपातील स्निग्धता पचनसंस्था सुरळीत ठेवतात, ज्यामुळे पोट साफ राहण्यास मदत होते.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

झटपट ऊर्जेचा स्रोत

व्यायामानंतर किंवा मुलांच्या अभ्यासापूर्वी हे मिश्रण दिल्यास शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते. शारीरिक श्रम करणाऱ्यांसाठी आणि खेळाडूंसाठी हे एक उत्तम 'एनर्जी बूस्टर' आहे.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

मेंदूची कार्यक्षमता वाढते

तुपातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि केळ्यातील पोटॅशियम मेंदूला पोषण देतात. यामुळे स्मरणशक्ती वाढते, एकाग्रता सुधारते आणि मानसिक ताण कमी होतो.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

केळं आणि तुपातील अँटी-ऑक्सिडंट्स त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवतात. नियमित सेवनाने त्वचा तजेलदार होते आणि केसांची नैसर्गिक चमक वाढून केस गळणे कमी होते.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

कोणासाठी आहे सर्वात उत्तम?

हे मिश्रण वाढत्या वयातील मुलं, कष्टाचे काम करणारे पुरुष-महिला आणि पचनशक्ती कमकुवत असलेल्या वयोवृद्धांसाठी नैसर्गिक औषधाप्रमाणे काम करते.

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

पुढच्या पिढीलाही द्या ही सवय

महागड्या सप्लिमेंट्सपेक्षा हे पारंपरिक भारतीय मिश्रण अधिक सुरक्षित आणि गुणकारी आहे. आजपासूनच तुमच्या आहारात या 'सुपरफूड'चा समावेश करा!

Benefits of banana and ghee combo

|

Sakal

अपेंडिक्सकडे दुर्लक्ष करू नका! ही 7 लक्षणे दिसताच व्हा सावध

Appendix symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा