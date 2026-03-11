तुपातली गाजराची भाजी कधी खाल्लीय? एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni
गाजरापासून अनेक पदार्थ बनवले जातात. परंतु एकदा तुपाची गाजराची भाजी एकदा नक्की ट्राय करुन पहा.
शरीरासाठी पौष्टिक आणि गोडसर चव असणारी गाजराची भाजी एकदम झटपट तयार होते. यासाठी तुम्हाला कोणत्या वेगळ्या साहित्याची गरज नाही.
यासाठी सुरुवातीला गाजर स्वच्छ धुऊन सोलून घ्या. नंतर त्याचे बारीक काप करा.
कढईत तूप टाकून त्यात मोहरी, जिरं आणि हिरवी मिरची टाकून फोडणी द्या.
त्यात गाजर घाला आणि हलक्या आचेवर परता. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि थोडी साखर घाला.
त्यानंतर थोडं पाणी टाकून ५ - ७ मिनिटं भाजी शिजून घ्या. गाजर मऊ होईपर्यंत ते परतून घ्या.
गाजरात व्हिटॅमिन A भरपूर असतं तसंच ते डोळ्यांसाठी सुद्धा चांगलं असतं, त्यामुळे तुम्ही गोड खात नसाल तर गाजराच्या हलव्याऐवजी भाजी नक्की ट्राय करा.
