उन्हाळ्यात राईस वॉटर फेशिअल नक्की ट्राय करा, कसं बनवायचं जाणून घ्या?

Apurva Kulkarni
उष्णेताचा त्रास होत असेल, चेहरा काळवंडला असेल तर नैसर्गिक चमक आणण्यासाठी राईस वॉटर फेशिअल नक्की ट्राय करा.
Rice Water Facial
esakal
तांदूळ भिजवून किंवा शिजवल्यावरचं पाणी त्वचेसाठी वापरण्याची पारंपारिक पद्धत आहे.
त्वचेला व्हिटॅमिन बी, ई, याची खुप गरज असते. तसंच अमिनो अॅसिड्स, अंडी ऑक्सिडंट्स ते त्वचा सुधारतात.
तसंच या राईस वॉटर फेशिअलमुळे उन्हाळ्यातील चेहऱ्यावर आलेला लालसरपणा जळजळ कमी होण्यास मदत होते.
तसंच या फेशियलमुळे त्वचा घट्ट आणि मऊ दिसते.तसंच ओलावा वाढवून चेहरा ग्लो करतो.
२० ते ३० मिनिटं भिजवलेल्या तांदळाचं पाणी चेहऱ्याला लावा. १० ते १५ मिनिटांनी ते धुवा.
आठवड्यातून केवळ २ ते ३ वेळा हे करा. परंतु आधी एका कोपऱ्यात टेस्ट करा. त्वचेला सुट होतं का ते पहा.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
