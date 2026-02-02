नैसर्गिक ग्लोसाठी हिवाळ्यात 'हा' एक पदार्थ लावा अन् मिळवा 5 फायदे

Aarti Badade
थंडीत हवेतील आर्द्रता कमी झाल्यामुळे त्वचा कोरडी, निस्तेज आणि खरबरीत होते. गरम पाण्याने अंघोळ आणि हीटरचा वापर यांमुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल निघून जाते.
"महागड्या स्किनकेअर उत्पादनांपेक्षा आपल्या स्वयंपाकघरातील शुद्ध देसी गाईचे तूप त्वचेसाठी अधिक प्रभावी ठरते. आयुर्वेदानुसार, तूप त्वचेचे खोलवर पोषण करते."
तुपामध्ये व्हिटॅमिन A, D, E, K आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे घटक त्वचेला मऊ, कोमल आणि तरुण ठेवण्यास मदत करतात.
बाजारातील मॉइश्चरायझर्स केवळ वरचा थर मऊ करतात, पण तूप त्वचेच्या आत शिरून नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवते. यामुळे त्वचेतील कोरडेपणा मुळापासून संपतो.
नियमितपणे चेहऱ्यावर तूप लावल्याने सुरकुत्या, बारीक रेषा आणि काळे डाग कमी होतात. हे त्वचेला 'फ्री-रॅडिकल्स'पासून वाचवते आणि अकाली वृद्धत्व रोखते.
थंडीमुळे त्वचेला खाज सुटणे किंवा लालसरपणा येणे सामान्य आहे. तूप लावल्याने त्वचेची जळजळ शांत होते. एक्झिमा आणि सोरायसिस सारख्या समस्यांतही हे फायदेशीर ठरू शकते.
फाटलेल्या टाचा आणि कोरडे पडलेले ओठ यांवर तूप लावणे हा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला यशस्वी उपाय आहे. रात्री झोपताना तूप लावल्यास त्वचा वेगाने रिपेअर होते."
ज्यांची त्वचा आधीच खूप तेलकट आहे किंवा ज्यांना पिंपल्सचा त्रास आहे, त्यांनी तूप वापरताना काळजी घ्यावी, कारण यामुळे पोअर्स ब्लॉक होऊ शकतात. इतरांसाठी हे वरदान आहे!
