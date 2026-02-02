वजन कमी करायचंय? मग आहारात करा 'हे' छोटे बदल; जिम न लावताही घटेल चरबी!

Aarti Badade
वजन कमी करण्यासाठी ८०% वाटा हा तुमच्या आहाराचा असतो. योग्य खाण्या-पिण्याच्या सवयी अंगीकारल्या तर वजन नैसर्गिकरित्या कमी होण्यास मदत होते.
तुमच्या रोजच्या जेवणात हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे आणि सॅलडचा समावेश करा. यात फायबर जास्त असल्याने पोट बराच वेळ भरलेले राहते आणि सारखी भूक लागत नाही.
अंडी, पनीर, डाळी आणि दही यांसारख्या प्रोटीनयुक्त पदार्थांचे सेवन करा. प्रोटीनमुळे मेटाबॉलिझ्म (Metabolism) वेगवान होतो, ज्यामुळे शरीरातील कॅलरीज लवकर जळतात.
मैद्याचे पदार्थ टाळून ओट्स, ब्राऊन राईस आणि मल्टीग्रेन रोटी निवडा. हे पदार्थ हळूहळू पचत असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहते आणि भूक नियंत्रित राहते.
जंक फूड, तळलेले पदार्थ, समोसे, वडापाव किंवा जास्त तेलकट पदार्थ खाणे बंद करा. या पदार्थांमध्ये बॅड फॅट्स जास्त असतात, जे वेगाने वजन वाढवतात.
गोड पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स आणि पॅकेज्ड ज्यूसपासून दूर राहा. यात साखरेचे प्रमाण प्रचंड असून पोषण शून्य असते, ज्यामुळे पोटाचा घेरा वाढतो.
दिवसभर किमान ३-४ लिटर पाणी प्या. तसेच जेवणाची वेळ निश्चित ठेवा. यामुळे पचन सुधारते आणि ओव्हरईटिंगची (Overeating) समस्या दूर होते.
योग्य आहारासोबतच दररोज किमान ३० मिनिटे व्यायाम करा आणि ७-८ तासांची झोप पूर्ण घ्या. शिस्तबद्ध जीवनशैलीच तुम्हाला फिट ठेवू शकते.
