मधुमेह असूनही तूप खाताय? डॉक्टरांचे मत जाणून घ्या!

Aarti Badade
प्रसिद्ध आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी मधुमेहाच्या (Diabetes) रुग्णांसाठी देशी तूप का फायदेशीर आहे, हे स्पष्ट करत पारंपारिक भारतीय खाद्यसंस्कृतीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
ghee good for diabetes
Sakal
गव्हाच्या चपातीला किंवा भाकरीला थोडे देशी तूप लावल्यास संपूर्ण जेवणाचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' (रक्तातील साखर वाढवण्याचा वेग) कमी होतो.
ghee good for diabetes
Sakal
तूप हे कर्बोदकांसोबत (Carbs) खाल्ल्यास पचनक्रिया किंचित मंदावते, ज्यामुळे रक्तातील साखर एकदम न वाढता हळूहळू आणि नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
ghee good for diabetes
Sakal
भारतीय स्वयंपाकात वापरल्या जाणाऱ्या शुद्ध देशी तूपामध्ये अ-जीवनसत्त्व (Vitamin A) आणि निरोगी फॅट्स असतात, जे शरीराला इतर आवश्यक जीवनसत्त्वे शोषून घेण्यास मदत करतात.
ghee good for diabetes
Sakal
आयुर्वेदानुसार, शुद्ध तूप पचनक्रिया सुधारण्यास, शरीरातील अंतर्गत जळजळ (Inflammation) कमी करण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.
ghee good for diabetes
Sakal
खरी समस्या तुपात नाही; तर अति-प्रक्रिया केलेल्या मैद्याच्या, पाकीटबंद पदार्थांच्या सेवनात आणि असंतुलित जीवनशैलीत आहे.
ghee good for diabetes
Sakal
तूप फायदेशीर असले तरी त्याचे सेवन मर्यादित प्रमाणातच (उदा. वरण-भातावर एक लहान चमचा) करावे. विशेषतः हृदयविकार किंवा कोलेस्टेरॉलचा त्रास असलेल्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
ghee good for diabetes
Sakal
Childhood Kidney Cancer
Sakal