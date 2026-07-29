पावसाळ्यात रोज तूप-भात खाल्ल्याने शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
पावसाळ्यात तूप-भात खाणे हे आजारांपासून वाचवणारे एक उत्तम आयुर्वेदिक टॉनिक आहे.
Ghee Rice Ayurvedic benefits
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या ऋतूत मंदावलेली पचनशक्ती सुधारण्यासाठी आणि संसर्ग रोखण्यासाठी हे अत्यंत फायदेशीर ठरते
top benefits of ghee rice (tup bhat)
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पावसाळ्यात शरीरातील पचनशक्ती मंदावते, अशा वेळी तूपातील फॅटी ॲसिड्स पोटात पाचक रस वाढवून अन्न सहज पचवण्यास मदत करतात.
Ignites Digestive Fire & Boosts Metabolism
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या ऋतूतील थंड आणि दमट हवेमुळे शरीरात वात दोष वाढून सांधे आखडतात, ज्याला तूपातील नैसर्गिक स्निग्धता कमी करून आराम देते.
Balances Vata Dosha & Relieves Joint Stiffness
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तूपात असलेल्या ब्युटीरिक ॲसिडमुळे आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांची संख्या वाढते, ज्यामुळे पावसाळी सर्दी-खोकल्याविरुद्ध लढण्याची ताकद मिळते.
Strengthens Immunity & Shields Against Infections
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पावसाळ्यातील सततच्या हवामान बदलामुळे शरीराची ऊर्जा कमी होते, परंतु तूप-भाताचे मिश्रण शरीराला अंतर्गत ऊब देऊन दिवसभर उत्साही ठेवते.
Regulates Body Temperature & Sustains Energy Levels
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दमट वातावरणामुळे किंवा पावसात भिजल्याने त्वचा निर्जीव आणि कोरडी पडते, ज्याला तूपातील अ, ड आणि ई जीवनसत्वे आतून पोषण देतात.
Deeply Nourishes Dry Skin & Restores Natural Glow
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पावसाळ्यात दूषित पाणी किंवा हवेमुळे पोटात गॅस आणि ॲसिडिटी वाढते, ज्याला तूप-भाताचा मऊ आणि थंड स्वभाव त्वरित शांत करतो.
Calms Acidity & Soothes Hyperacidity Triggers
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
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