पावसाळ्यात रोज तूप-भात खाल्ल्याने शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

पावसाळ्यात तूप-भात

पावसाळ्यात तूप-भात खाणे हे आजारांपासून वाचवणारे एक उत्तम आयुर्वेदिक टॉनिक आहे.

Ghee Rice Ayurvedic benefits

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अत्यंत फायदेशीर

या ऋतूत मंदावलेली पचनशक्ती सुधारण्यासाठी आणि संसर्ग रोखण्यासाठी हे अत्यंत फायदेशीर ठरते

top benefits of ghee rice (tup bhat)

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पचनक्रिया सुधारते


पावसाळ्यात शरीरातील पचनशक्ती मंदावते, अशा वेळी तूपातील फॅटी ॲसिड्स पोटात पाचक रस वाढवून अन्न सहज पचवण्यास मदत करतात.

Ignites Digestive Fire & Boosts Metabolism

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वात दोषाचे संतुलन होऊन सांधेदुखीपासून आराम


या ऋतूतील थंड आणि दमट हवेमुळे शरीरात वात दोष वाढून सांधे आखडतात, ज्याला तूपातील नैसर्गिक स्निग्धता कमी करून आराम देते.

Balances Vata Dosha & Relieves Joint Stiffness

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रोगप्रतिकारक शक्ती


तूपात असलेल्या ब्युटीरिक ॲसिडमुळे आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांची संख्या वाढते, ज्यामुळे पावसाळी सर्दी-खोकल्याविरुद्ध लढण्याची ताकद मिळते.

Strengthens Immunity & Shields Against Infections

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शरीराचे तापमान नियंत्रित


पावसाळ्यातील सततच्या हवामान बदलामुळे शरीराची ऊर्जा कमी होते, परंतु तूप-भाताचे मिश्रण शरीराला अंतर्गत ऊब देऊन दिवसभर उत्साही ठेवते.

Regulates Body Temperature & Sustains Energy Levels

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त्वचेचा कोरडेपणा दूर


दमट वातावरणामुळे किंवा पावसात भिजल्याने त्वचा निर्जीव आणि कोरडी पडते, ज्याला तूपातील अ, ड आणि ई जीवनसत्वे आतून पोषण देतात.

Deeply Nourishes Dry Skin & Restores Natural Glow

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ॲसिडिटीचा त्रास


पावसाळ्यात दूषित पाणी किंवा हवेमुळे पोटात गॅस आणि ॲसिडिटी वाढते, ज्याला तूप-भाताचा मऊ आणि थंड स्वभाव त्वरित शांत करतो.

Calms Acidity & Soothes Hyperacidity Triggers

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नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

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