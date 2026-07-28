चित्रपटात डबल रोलचं शूटिंग कसं केलं जातं? बघून तुम्हालाही धक्का बसेल

Saisimran Ghashi

डबल रोल

चित्रपटात एकाच अभिनेत्याला एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या रूपांत दाखवणं ही एक अद्भुत कला आहे

How Double Role Shooting Works in Films

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थक्क करणारे कौशल्य

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दिग्दर्शकांच्या कौशल्यामुळे हे पडद्यावर इतकं खरेखुरं दिसतं की प्रेक्षक थक्क होतात.

Common Techniques Used for Double Roles in Movies

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मोशन कंट्रोल कॅमेरा

हा संगणक नियंत्रित कॅमेरा एकाच जागेवरून आणि एकाच गतीने पुन्हा पुन्हा अचूक शॉट घेतो, ज्यामुळे दोन्ही पात्रांच्या हालचाली पडद्यावर हुबेहूब एकत्र जोडता येतात.

Motion Control Camera

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डिजिटल बॉडी डबल

हल्लीच्या आधुनिक चित्रपटात अभिनेत्याच्या शरीराचा VFX द्वारे हुबेहूब 3D डिजिटल क्लोन बनवला जातो, ज्यामुळे स्क्रीनवर तो स्वतःशीच संवाद साधताना दिसतो.

Digital Body Double

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एआय फेस स्वॅपिंग

अनेक कठीण दृश्यांमध्ये ड्युप्लिकेट कलाकाराकडून अभिनय करून घेतला जातो आणि नंतर AI ने त्यावर मुख्य अभिनेत्याचा चेहरा अचूकपणे बसवला जातो.

AI Face Swapping

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गाईडिंग लेझर लाईन्स

सेटवर दोन्ही पात्रांची उंची आणि अंतर अचूक ठेवण्यासाठी अदृश्य लेझर लाईन्स वापरल्या जातात, ज्यामुळे संवादादरम्यान दोन्ही पात्रांची नजर एकमेकांना हुबेहूब भिडते.

Guiding Laser Lines

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इयरपीस प्रॉम्प्टिंग

पहिला रोल करताना रेकॉर्ड झालेले संवाद दुसऱ्या रोलच्या शूटिंगवेळी अभिनेत्याला कानात ऐकवले जातात, ज्यामुळे स्वभावातील आणि संवादातील टायमिंग अगदी परफेक्ट जमते.

Earpiece Prompting

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3D लायटिंग मॅपिंग

दोन्ही पात्रांवर पडणारा प्रकाश आणि सावली एकाच अँगलने मॅच करण्यासाठी डिजिटल लाईट स्कॅनर्स वापरले जातात, ज्यामुळे दोन वेगळे शॉट्स एकत्र जोडताना कोणताही फरक जाणवत नाही.

3D Lighting Mapping

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कोणत्याच हॉटेलमध्ये 13 नंबरची रूम का नसते?

Why Do Hotels Skip Room Number 13?

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