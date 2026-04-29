साजूक तुपातला असा बनवा 'दुधी भोपळ्याचा हलवा'!

Aarti Badade
दुधी भोपळ्याचा हलवा हा केवळ चवीलाच अप्रतिम नसून आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आणि पौष्टिक मानला जातो.
हा हलवा बनवण्यासाठी २ कप किसलेला दुधी भोपळा, २ कप दूध, तूप, साखर, वेलची पावडर आणि सुका मेवा लागेल.
एका जड कढईत तूप गरम करून त्यात किसलेला दुधी भोपळा पाण्याचा अंश जाईपर्यंत ५ मिनिटे मध्यम आचेवर नीट परता.
भोपळा सुका झाल्यावर त्यात संपूर्ण दूध घाला आणि दूध पूर्णपणे शोषले जाईपर्यंत मिश्रण सतत ढवळत शिजवून घ्या.
दुधाचे प्रमाण कमी झाल्यावर त्यात ७-८ चमचे साखर, वेलची पावडर आणि चिरलेले काजू-बदाम घालून सर्व घटक एकत्र करा.
हलवा घट्ट होईपर्यंत आणि कढईच्या कडेने थोडे तूप सुटेपर्यंत शिजवा, जेणेकरून त्यात पाण्याचा किंवा दुधाचा अंश राहणार नाही.
तयार झालेला खमंग दुधी हलवा सुक्या मेव्याने सजवून गरमागरम किंवा हवा असल्यास थंड करून सर्व्ह करा.
