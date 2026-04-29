साजूक तुपातला असा बनवा 'दुधी भोपळ्याचा हलवा'!

Aarti Badade

आरोग्यदायी आणि चविष्ट मिष्टान्न

दुधी भोपळ्याचा हलवा हा केवळ चवीलाच अप्रतिम नसून आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आणि पौष्टिक मानला जातो.

|

Sakal

हलव्यासाठी आवश्यक साहित्य

हा हलवा बनवण्यासाठी २ कप किसलेला दुधी भोपळा, २ कप दूध, तूप, साखर, वेलची पावडर आणि सुका मेवा लागेल.

|

भोपळा तुपात चांगला परतून घ्या

एका जड कढईत तूप गरम करून त्यात किसलेला दुधी भोपळा पाण्याचा अंश जाईपर्यंत ५ मिनिटे मध्यम आचेवर नीट परता.

|

दूध घालून मंद आचेवर शिजवा

भोपळा सुका झाल्यावर त्यात संपूर्ण दूध घाला आणि दूध पूर्णपणे शोषले जाईपर्यंत मिश्रण सतत ढवळत शिजवून घ्या.

|

साखर आणि सुका मेव्याचा वापर

दुधाचे प्रमाण कमी झाल्यावर त्यात ७-८ चमचे साखर, वेलची पावडर आणि चिरलेले काजू-बदाम घालून सर्व घटक एकत्र करा.

|

तूप सुटेपर्यंत मिश्रण घट्ट करा

हलवा घट्ट होईपर्यंत आणि कढईच्या कडेने थोडे तूप सुटेपर्यंत शिजवा, जेणेकरून त्यात पाण्याचा किंवा दुधाचा अंश राहणार नाही.

|

गरमागरम हलव्याचा आनंद घ्या

तयार झालेला खमंग दुधी हलवा सुक्या मेव्याने सजवून गरमागरम किंवा हवा असल्यास थंड करून सर्व्ह करा.

|

आजीच्या हातची चव! पारंपरिक फणसाचे लोणचे बनवण्याची सोपी पद्धत

Fansache Lonche recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा