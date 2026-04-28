आजीच्या हातची चव! पारंपरिक फणसाचे लोणचे बनवण्याची सोपी पद्धत

Aarti Badade

पोषक तत्वांनी समृद्ध फणस

फणसामध्ये व्हिटॅमिन सी, पोटॅशियम आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असल्याने त्याचे लोणचे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

Fansache Lonche recipe

|

Sakal

लोणच्यासाठी आवश्यक साहित्य

हे लोणचे बनवण्यासाठी अर्धा किलो कच्चा फणस, मोहरीचे तेल, सुंठ पूड, हळद, तिखट, हिंग आणि मोहरीचे दाणे लागतील.

फणस कापण्याची योग्य पद्धत

हाताला थोडे तेल लावून कच्च्या फणसाची साल काढा आणि त्याचे दीड इंचाचे लहान चौकोनी तुकडे करून घ्या.

वाफेवर फणस अर्धकच्चा शिजवा

कापलेले तुकडे एका भांड्यात ठेवून काही मिनिटे वाफेवर थोडे नरम होईपर्यंत शिजवून घ्या, जेणेकरून मसाले नीट शोषले जातील.

मोहरीच्या तेलाचा तडका

कढईत मोहरीचे तेल धूर येईपर्यंत तापवून त्यात हिंग, हळद आणि वाफवलेला फणस घालून दोन मिनिटे चांगले परतून घ्या.

मसाल्यांचे योग्य मिश्रण

गॅस बंद केल्यावर त्यात बडीशेप पूड, काळे मीठ, लाल तिखट, जिरे, ओवा आणि मेथी दाणे घालून सर्व मसाले एकजीव करा.

लोणचे टिकवण्यासाठी खास टिप्स

तयार लोणचे हवाबंद काचेच्या बरणीत मोहरीच्या तेलात पूर्णपणे बुडवून ठेवा, ज्यामुळे ते अनेक महिने टिकेल आणि चविष्ट लागेल.

उन्हाळ्यात मध खावे का ?

Benefits of honey in summer

|

Sakal

येथे क्लिक करा