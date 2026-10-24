घूस कोणाची शिकार करते का?

Aarti Badade

घूस

घूस हा प्रामुख्याने वनस्पतीजन्य अन्न खाणारा सर्वभक्षी प्राणी असून, ती स्वतः अनेक हिंस्र प्राण्यांची शिकार बनते.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

घुशीचे मुख्य खाद्य काय?

घूस प्रामुख्याने शेतातील पिके, धान्य, फळे, मुळे आणि वनस्पतींचे विविध भाग खाते.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

साप करतो घुशीची शिकार

शेतात आणि जंगलात धामण, नाग यांसारखे साप घुशीची शिकार करून तिला खातात.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

मांजर असते घुशीच्या मागावर

घरातील पाळीव मांजर तसेच रानमांजर घुशीचा माग काढून तिची शिकार करू शकतात.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

शिकारी पक्षीही करतात शिकार

घार, घुबड आणि गरुड यांसारखे शिकारी पक्षी जमिनीवर फिरणाऱ्या घुशींना पकडून खातात.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

कोल्हा आणि लांडग्यापासूनही धोका

जंगलात आणि शेताच्या परिसरात कोल्हे, लांडगे तसेच काही रानकुत्रे घुशींची शिकार करू शकतात.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

अन्नसाखळीतील महत्त्वाचा भाग

घूस शेतातील पिकांचे नुकसान करू शकते; मात्र साप, मांजर आणि शिकारी पक्ष्यांसारख्या प्राण्यांसाठी ती अन्नाचा स्रोतही आहे.

Greater bandicoot rat

|

Sakal

पुण्याजवळील मल्हारगड किती वर्षे जुना आहे?

Malhargad Fort

|

esakal

येथे क्लिक करा