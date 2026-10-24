घूस कोणाची शिकार करते का?

Aarti Badade
घूस हा प्रामुख्याने वनस्पतीजन्य अन्न खाणारा सर्वभक्षी प्राणी असून, ती स्वतः अनेक हिंस्र प्राण्यांची शिकार बनते.
Greater bandicoot rat
Sakal
घूस प्रामुख्याने शेतातील पिके, धान्य, फळे, मुळे आणि वनस्पतींचे विविध भाग खाते.
Greater bandicoot rat
Sakal
शेतात आणि जंगलात धामण, नाग यांसारखे साप घुशीची शिकार करून तिला खातात.
Greater bandicoot rat
Sakal
घरातील पाळीव मांजर तसेच रानमांजर घुशीचा माग काढून तिची शिकार करू शकतात.
Greater bandicoot rat
Sakal
घार, घुबड आणि गरुड यांसारखे शिकारी पक्षी जमिनीवर फिरणाऱ्या घुशींना पकडून खातात.
Greater bandicoot rat
Sakal
जंगलात आणि शेताच्या परिसरात कोल्हे, लांडगे तसेच काही रानकुत्रे घुशींची शिकार करू शकतात.
Greater bandicoot rat
Sakal
घूस शेतातील पिकांचे नुकसान करू शकते; मात्र साप, मांजर आणि शिकारी पक्ष्यांसारख्या प्राण्यांसाठी ती अन्नाचा स्रोतही आहे.
Greater bandicoot rat
Sakal
Malhargad Fort
esakal