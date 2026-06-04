'या' 3 भाज्यांमध्ये आले-लसूण पेस्ट अजिबात घालू नका, नाहीतर चव बिघडतेच

Saisimran Ghashi

कूकिंग किंग्स

जेवण बनवताना चटणी, खोबरे, शेंगदाणे ही महत्वाची पात्र आहेत

main ingredients for cooking

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आले-लसूण पेस्ट

यांच्यासोबतीला आणखी एकजण आहे ते म्हणजे आले-लसूणची पेस्ट

ginger garlic paste

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अनेक भाज्यामध्ये वापर

आले-लसूणची पेस्ट आपण अनेक भाज्यामध्ये वापरतो

ginger garlic benefits

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चव बिघडवते

पण तुम्हाला माहितीये का आले-लसूणची पेस्ट काही भाज्यांची चव बिघडवून टाकते

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कोणत्या भाज्या

चला तर जाणून घेऊया या भाज्या कोणत्या आहेत ज्यात आले-लसूणची पेस्ट टाकू नये

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भेंडी (Bhindi / Okra)

पेस्टमुळे भेंडी जास्त चिकट होते आणि कढईला लागून जळते. यामुळे भाजीला करपट चव येते.

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दुधी भोपळा (Bottle Gourd)

याची चव अतिशय सौम्य असते. आले-लसूण पेस्ट घातल्यास याची नैसर्गिक चव पूर्णपणे निघून जाते.

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फ्लॉवर-मटारची सुकी भाजी

फ्लॉवर आणि मटारचा एक नैसर्गिक गोडवा असतो, जो आले-लसूण पेस्टच्या तिखट आणि उग्र वासामुळे नष्ट होतो.

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