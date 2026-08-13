आल्याचे पाणी पिल्याने शरीरातील अनेक समस्या होतील दूर!

Aarti Badade

सकाळी आल्याचे पाणी प्या!

सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा जेवणाआधी आल्याचे कोमट पाणी घेतल्याने पचनक्रिया आणि एकूण आरोग्याला आधार मिळू शकतो.

ginger drink benefits

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Sakal

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

आल्याचे पाणी पोट फुगणे, गॅस आणि अपचन यांसारख्या त्रासांपासून आराम मिळण्यास मदत करू शकते.

ginger drink benefits

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Sakal

वजन नियंत्रणासाठी फायदेशीर?

आल्यातील काही घटक चयापचयाला आधार देऊ शकतात, त्यामुळे संतुलित आहार आणि व्यायामासोबत वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

ginger drink benefits

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Sakal

सर्दी-खोकल्यात आराम

आल्याचे कोमट पाणी घशातील खवखव कमी करण्यास आणि कफामुळे होणाऱ्या अस्वस्थतेत तात्पुरता आराम देण्यास मदत करू शकते.

ginger drink benefits

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Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीला आधार

आल्यामध्ये जैवसक्रिय आणि अँटिऑक्सिडंट घटक असतात, जे शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेला आधार देऊ शकतात.

ginger drink benefits

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Sakal

आल्याचे पाणी असे बनवा

१ ते २ कप पाण्यात अर्धा चमचा किसलेले आले घालून ५ ते १० मिनिटे मंद आचेवर उकळा आणि नंतर गाळून घ्या.

ginger drink benefits

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Sakal

चव वाढवण्यासाठी काय घालाल?

आल्याच्या पाण्यात चवीनुसार थोडा लिंबाचा रस किंवा मध घालू शकता; मात्र मध कोमट पाणी थोडे निवळल्यानंतर घालणे योग्य.

ginger drink benefits

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Sakal

अति सेवन टाळा!

जास्त आले घेतल्यास काहींना छातीत जळजळ किंवा पोटाचा त्रास होऊ शकतो; नियमित औषधे घेत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

ginger drink benefits

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Sakal

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Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health

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