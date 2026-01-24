मुलींना एअर होस्टेस म्हणतात, तर फ्लाइटमध्ये काम करणाऱ्या पुरुषांना काय म्हणतात?

Mansi Khambe
जेव्हा आपण विमानात चढतो तेव्हा काही मुली आणि काही मुले आपले स्वागत करतात. त्या आपल्याला मदत देखील करतात. सुरक्षिततेचे नियम देखील समजावून सांगतात.
Male flight attendant called
ESakal
या सर्व फ्लाइट अटेंडंट आहेत. आपण या मुलींना एअर होस्टेस म्हणतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की पुरुषांना काय म्हणतात?
Male flight attendant called
ESakal
"एअर होस्टेस" हा शब्द विमान प्रवासाच्या सुरुवातीच्या काळात उद्भवला. तो लोकप्रिय झाला. तेव्हापासून विमानात काम करणाऱ्या महिलांना एअर होस्टेस म्हटले जाऊ लागले.
Male flight attendant called
ESakal
पुरुषांना काय म्हणतात हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. एअर होस्टेसिंग ही महिलांसाठी सर्वात लोकप्रिय नोकरींपैकी एक आहे. या नोकरीत चांगला पगार आणि परदेश प्रवास करण्याची संधी मिळते.
Male flight attendant called
ESakal
अनेक तरुणी एअर होस्टेस बनण्याची आकांक्षा बाळगतात. हे साध्य करण्यासाठी, त्या विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेतात आणि प्रशिक्षण घेतात. नंतर विमानात काम करतात.
Male flight attendant called
ESakal
म्हणून, जेव्हा आपण विमानाने प्रवास करतो, तेव्हा आपल्याला मदतीची आवश्यकता असल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास आपण एअर होस्टेसला फोन करून तिला विचारतो.
Male flight attendant called
ESakal
आपण पुरुष फ्लाइट अटेंडंटला देखील फोन करतो. विमानात चढल्यानंतरही, एअर होस्टेस आणि इतर केबिन क्रू मेंबर्सच प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या नियमांबद्दल माहिती देतात.
Male flight attendant called
ESakal
कधीकधी, जर तुम्ही सीट बेल्ट लावला नसेल, तर ते लगेच तुमच्या सीटवर येतात. तुम्हाला तो बकल करायला सांगतात. अशा परिस्थितीत महिला एअर होस्टेसना बोलावणे ठीक आहे. पण पुरुषांचे काय?
Male flight attendant called
ESakal
पुरूषांना काय म्हणावे? याबद्दल बरेच प्रवासी गोंधळलेले असतात. महिलांना एअर होस्टेस म्हटले जाते, तर विमानात काम करणाऱ्या पुरुषांना फ्लाइट अटेंडंट म्हणून ओळखले जाते.
Male flight attendant called
ESakal
त्याचप्रमाणे, त्यांना एकत्रितपणे केबिन क्रू असेही म्हटले जाते. एअर होस्टेसना फ्लाइट अटेंडंट आणि केबिन क्रू असेही म्हणतात.
Male flight attendant called
ESakal
एकेकाळी पुरुषांसाठी वापरला जाणारा एक शब्द होता. परंतु हळूहळू तो वापरातून बाहेर पडला आहे: "स्टुअर्ड". पूर्वी, "स्टुअर्ड" हा शब्द पारंपारिकपणे विमानांमध्ये पुरुषांसाठी वापरला जात असे.
Male flight attendant called
ESakal
अजूनही काही ठिकाणी तो वापरला जातो. परंतु त्याची लोकप्रियता कमी झाली आहे. म्हणूनच आता महिलांना "एअर होस्टेस" ऐवजी फ्लाइट अटेंडंट किंवा केबिन क्रू म्हणून संबोधले जाते.
Male flight attendant called
ESakal
Divorce Rule
ESakal