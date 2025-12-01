भगवद्गीतेचा संदेश आजही का महत्त्वाचा? गीता जयंतीचा उलगडा

सकाळ डिजिटल टीम
भगवद्गीतेचा संदेश आजही का महत्त्वाचा मानला जातो? काय आहे गीता जयंतीचे महत्व जाणून घ्या.
गीता व्यक्तीला अनासक्त कर्म (निष्काम कर्म) शिकवते. फळांची चिंता न करता कर्तव्य पार पाडल्यास आजच्या धावपळीच्या जीवनातील ताण आणि नैराश्य कमी होते.
गीता 'धर्म' (कर्तव्य) आणि 'कर्म' यावर भर देते. कामाच्या ठिकाणी, कुटुंबात आणि समाजात प्रत्येकाने आपले नैतिक कर्तव्य पार पाडावे, यावर मार्गदर्शन करते.
अर्जुनासारख्या संभ्रमात असलेल्या व्यक्तीला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते. आधुनिक जीवनातील जटिल समस्यांवर तटस्थपणे विचार करण्याची दिशा मिळते.
भगवद्गीता सांगते, "योग: कर्मसु कौशलम्" (योग म्हणजे कर्मातील कौशल्य). याचा अर्थ, कोणतेही काम एकाग्रतेने आणि सर्वोत्तम पद्धतीने कसे करावे, याचे प्रशिक्षण मिळते.
भगवद्गीतेतील कर्मयोगाची तत्त्वे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नेतृत्व, कार्यक्षमता आणि संघभावना वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
गीता माणसाला त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची (आत्मा) ओळख करून देते. यामुळे भय, असुरक्षितता आणि अहंकार कमी होतो.
भक्तीयोग माणसाला एका उच्च शक्तीशी जोडते, ज्यामुळे जीवनात सकारात्मकता आणि आशावाद टिकून राहतो.
गीतेतील संदेश 'आत्ता' या क्षणी आपले कर्तव्य पार पाडण्यास प्रेरित करतो, भूतकाळ किंवा भविष्याच्या काळजीमध्ये वेळ वाया घालवण्यापासून परावृत्त करतो.
