भगवद्गीतेचा संदेश आजही का महत्त्वाचा? गीता जयंतीचा उलगडा

सकाळ डिजिटल टीम

गीता जयंती

भगवद्गीतेचा संदेश आजही का महत्त्वाचा मानला जातो? काय आहे गीता जयंतीचे महत्व जाणून घ्या.

Bhagavad Gita

|

sakal 

मानसिक शांतता

गीता व्यक्तीला अनासक्त कर्म (निष्काम कर्म) शिकवते. फळांची चिंता न करता कर्तव्य पार पाडल्यास आजच्या धावपळीच्या जीवनातील ताण आणि नैराश्य कमी होते.

Bhagavad Gita

|

sakal 

जबाबदारीची जाणीव

गीता 'धर्म' (कर्तव्य) आणि 'कर्म' यावर भर देते. कामाच्या ठिकाणी, कुटुंबात आणि समाजात प्रत्येकाने आपले नैतिक कर्तव्य पार पाडावे, यावर मार्गदर्शन करते.

Bhagavad Gita

|

sakal 

निर्णयक्षमता

अर्जुनासारख्या संभ्रमात असलेल्या व्यक्तीला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते. आधुनिक जीवनातील जटिल समस्यांवर तटस्थपणे विचार करण्याची दिशा मिळते.

Bhagavad Gita

|

sakal 

कर्म कौशल्य

भगवद्गीता सांगते, "योग: कर्मसु कौशलम्" (योग म्हणजे कर्मातील कौशल्य). याचा अर्थ, कोणतेही काम एकाग्रतेने आणि सर्वोत्तम पद्धतीने कसे करावे, याचे प्रशिक्षण मिळते.

Bhagavad Gita

|

sakal 

नेतृत्व आणि व्यवस्थापन

भगवद्गीतेतील कर्मयोगाची तत्त्वे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नेतृत्व, कार्यक्षमता आणि संघभावना वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

Bhagavad Gita

|

sakal 

आत्म-विकास

गीता माणसाला त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची (आत्मा) ओळख करून देते. यामुळे भय, असुरक्षितता आणि अहंकार कमी होतो.

Bhagavad Gita

|

sakal 

भक्ती आणि सकारात्मकता

भक्तीयोग माणसाला एका उच्च शक्तीशी जोडते, ज्यामुळे जीवनात सकारात्मकता आणि आशावाद टिकून राहतो.

Bhagavad Gita

|

sakal 

योग्य कृतीचे महत्त्व

गीतेतील संदेश 'आत्ता' या क्षणी आपले कर्तव्य पार पाडण्यास प्रेरित करतो, भूतकाळ किंवा भविष्याच्या काळजीमध्ये वेळ वाया घालवण्यापासून परावृत्त करतो.

Bhagavad Gita

|

sakal 

शिंपल्यात मोती नेमका कसा तयार होतो? विज्ञान सांगते रोचक गोष्ट!

Pearl Formation

|

sakal 

येथे क्लिक करा