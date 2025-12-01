शिंपल्यात मोती नेमका कसा तयार होतो? विज्ञान सांगते रोचक गोष्ट!

सकाळ डिजिटल टीम

मोती

आपण लहान पणापासुन एकत आलो आहोत की शिंपल्यातुन मोती बाहेर येतो पण, या शिंपल्यात हा मोती कसा तयार होतो जाणून घ्या.

Pearl Formation

|

sakal 

मॉलस्क ची निवड

मोती तयार करण्यासाठी 'ऑयस्टर' (Oyster) किंवा 'मसल' (Mussel) सारख्या शेलधारक (Bivalve) प्राण्याची निवड केली जाते. (संवर्धित मोत्यांसाठी प्रौढ शिंपले निवडले जातात.)

Pearl Formation

|

sakal 

परकीय कणाचा प्रवेश

नैसर्गिकरित्या, वाळूचा कण, परजीवी (Parasite) किंवा कोणताही सूक्ष्म जीव शिंपल्याच्या कवचातून आत शिरतो आणि त्याच्या मऊ ऊतींना (Mantle Tissue) त्रास देतो.

Pearl Formation

|

sakal 

मँटल

बाह्य कणामुळे त्रास झाल्यास, शिंपल्याच्या आतील बाजूस असलेल्या मँटल नावाच्या पेशी त्वरित सक्रिय होतात.

Pearl Formation

|

sakal 

मोती कोष निर्मिती

त्रासदायक कणाभोवती मँटल टिश्यूच्या पेशी जमा होतात आणि एक मोती कोष (Pearl Sac) तयार करतात.

Pearl Formation

|

sakal 

नॅकर स्त्राव

या मोती कोषातील पेशी एक विशिष्ट सेंद्रिय-अजैविक (Organic-Inorganic) पदार्थ स्त्रावित करण्यास सुरुवात करतात, याला नॅकर (Nacre) किंवा 'मदर ऑफ पर्ल' म्हणतात.

Pearl Formation

|

sakal 

चमकदार थर

शिंपला या नॅकरचे अत्यंत पातळ, पारदर्शक आणि चमकदार थर त्या बाह्य कणावर एकापाठोपाठ एक सतत जमा करत राहतो.

Pearl Formation

|

sakal 

गुळगुळीतपणा

नॅकरचा प्रत्येक थर बाह्य कणाला आतून गुंडाळून त्याला गुळगुळीत आणि कमी त्रासदायक बनवतो, जे शिंपल्याचे संरक्षण करते.

Pearl Formation

|

sakal 

गुणवत्ता आणि वेळ

मोत्याची गुणवत्ता (चमक, आकार आणि रंग) ही नॅकरच्या थरांची संख्या, शिंपल्याची प्रजाती आणि ते तयार होण्यासाठी लागलेला वेळ (साधारणपणे १ ते ३ वर्षे) यावर अवलंबून असते.

Pearl Formation

|

sakal 

बॉम्बनाही एक्सपायरी डेट असते का? ते कधी निवृत्त होतात?

Bomb Expiry Date

|

ESakal

येथे क्लिक करा