घराचा कायापालट करायचा आहे? या सोप्या टिप्स फॉलो करा; तुमचं घर दिसेल लक्झरी!

पूर्ण घराला रंग देण्याऐवजी, एक मुख्य भिंत निवडा आणि तिला उठावदार (Bright) रंगाने रंगवा.खिडक्या आणि दारांच्या चौकटींनाही आकर्षक रंग दिल्यास घर नवीन वाटते.
नवीन फर्निचर घेणे परवडत नसेल, तर जुन्याच सोफा किंवा कपाटांना पेस्टल किंवा ट्रेंडी रंगाने पेंट करा.कमी खर्चात इंटीरियर पूर्णपणे बदलून जाईल.
घरात इंद्रधनुष्य नको असेल, तर जास्तीत जास्त १ किंवा २ रंगांचाच वापर करा.मोजकेच पण सुसंगत रंग डोळ्यांना शांतता आणि सुखद अनुभव देतात.
जुने पडदे काढून वेगळ्या प्रिंट्स आणि रंगांचे नवीन पडदे लावा. सोबतच जमिनीवरचे रग्स बदलल्यास फर्निचर न बदलताही घराचा लूक 'रीफ्रेश' होतो.
सजावटीच्या वस्तू रंगीत थ्रो पिलोज, कॉफी टेबल बुक्स आणि ट्रेंडी कोस्टर्स यांचा वापर करा. साईड टेबलवर सुंदर वाझ किंवा सुगंधी मेणबत्त्या ठेवा.
बजेटनुसार फर्निचरचे टेक्सचर बदला. नवीन वस्तू घेताना पूर्वीपेक्षा वेगळ्या पॅटर्नला प्राधान्य द्या. आजच या बदलांना सुरुवात करा आणि घर बनवा हॅप्पी होम!
