साध्या मुगाच्या डोसाला द्या प्रोटीनचा हेल्दी ट्विस्ट! नोट करा सोपी रेसिपी

Aarti Badade

वजन कमी करण्यासाठी नाश्ता

नेहमीचे पोहे-उपमा खाऊन कंटाळा आला असल्यास वजन कमी करण्यासाठी आणि शरीराला भरपूर पोषण देण्यासाठी हिरव्या मुगाचा डोसा उत्तम पर्याय आहे.

Healthy Moong Dal Paneer Stuffed Dosa

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Sakal

मूग आणि तांदूळ भिजत घालणे

हा पौष्टिक डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या वाटीत हिरवे मूग, थोडे तांदूळ आणि मेथी दाणे ५ ते ६ तासांसाठी पाण्यात चांगले भिजत ठेवावे.

Moong Dal Dosa

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Sakal

मिक्सरमध्ये घट्टसर वाटण तयार करणे

भिजवलेले मूग-तांदूळ स्वच्छ धुवून मिक्सरमध्ये लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, शेंगदाणे आणि मीठ घालून थोडे पाणी टाकून घट्टसर वाटून घ्यावे.

Moong Dal Dosa

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Sakal

पनीर आणि भाज्यांचे खास स्टफिंग

एका बाऊलमध्ये किसलेले पनीर, बारीक चिरलेला कांदा, गाजर, शिमला मिरची, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर एकत्र करून चवदार स्टफिंग तयार करावे.

Moong Dal Dosa

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Sakal

तव्यावर डोसा गोलाकार पसरवणे

डोशाचा तवा गॅसवर कडक गरम करून त्याला थोडे तेल लावावे आणि मुगाचे तयार पीठ तव्यावर चमच्याच्या साहाय्याने गोलाकार पसरवावे.

Moong Dal Dosa

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Sakal

पनीरचे सारण भरून डोसा शेकणे

डोसा एका बाजूने चांगला भाजून कुरकुरीत झाल्यावर त्यावर तयार केलेले पनीर-भाज्यांचे मिश्रण पसरवून डोसा दोन्ही बाजूंनी फोल्ड करावा.

Moong Dal Dosa

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Sakal

चटणी आणि सांबारसोबत सर्व्हिंग

तयार झालेला गरमागरम आणि कुरकुरीत मुगाचा पनीर स्टफ्ड डोसा तुम्ही ओल्या खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबारसोबत खाण्याचा आनंद घेऊ शकता.

Moong Dal Dosa

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Sakal

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Milk and Ghee Benefits for stomach

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Sakal

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