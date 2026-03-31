कंडोमची टंचाई का निर्माण झाली? खरं कारण आलं समोर

Shubham Banubakode

युद्धाचा थेट परिणाम

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम आता सर्वसामान्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही दिसू लागला आहे.

कंडोम तुटवड्याची शक्यता

जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे बाजारात कंडोमचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

किंमतींमध्ये मोठी वाढ

काही आठवड्यांत कंडोमच्या किंमती ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढू शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

भारतातील बाजार

भारतातील कंडोम उलाढाल जवळपास १४ हजार कोटी रुपये आहे.

कच्च्या मालाची टंचाई

युद्धामुळे कंडोम उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला अमोनिया आणि इतर वस्तुंच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.

खाडी देशांवर अवलंबित्व

भारत अमोनियासाठी प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानसारख्या देशांवर अवलंबून आहे.

उत्पादन खर्च वाढला

कच्चा माल महागल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला असून त्याचा भार थेट ग्राहकांवर पडणार आहे.

कुटुंब नियोजनावर परिणाम

तुटवडा आणि वाढत्या किंमतींमुळे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांवरही नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.

