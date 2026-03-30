कामाठीपुरा नाही तर 'हा' आहे भारतातला सर्वात मोठा 'रेड लाईट' एरिया

Shubham Banubakode
भारतात आहे सर्वात मोठा रेड-लाइट एरिया म्हणून कोलकात्यातील सोनागाछी ओळखला जातो.
सोनागाछीमध्ये हजारो सेक्स वर्कर्स काम करतात आणि हा परिसर अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे.
येथील सेक्स वर्कर्सच्या जीवनावर आधारित ‘Born Into Brothels’ हा प्रसिद्ध चित्रपटही तयार करण्यात आला आहे.
मुंबईतील कामाठीपुरा हा कधीकाळी भारतातील सर्वात मोठा आणि सर्वात जुना रेड-लाइट एरिया मानला जात होता.
ब्रिटिश काळापासून कामाठीपुरा हा परिसर अस्तित्वात असून, त्याला ऐतिहासिक महत्त्वही आहे.
मात्र, पोलिस कारवाई, सरकारी सुधारणा आणि पुनर्वसन योजनांमुळे कामाठीपुरातील व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
यामुळे सध्या कामाठीपुरा दुसऱ्या क्रमांकाचा रेड-लाइट एरिया मानला जातो.
याशिवाय, कोलकात्यातील किडरपूर परिसरालाही तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा रेड-लाइट एरिया मानले जाते.
