महिलांनी कधीही पर्यटनाला जाऊ नये असे ५ डेंजर देश

Yashwant Kshirsagar
महिलांसाठी असुरक्षित असलेल्या देशांची WPSI ने यादी जाहीर केली आहे, जी वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूने देखील शेअर केली आहे.
Unsafe Countries For Womens
esakal
तालिबान राजवटीपासून महिलांचे शिक्षण, रोजगार, हालचाल आणि आरोग्यसेवा यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ज्यामुळे ते महिलांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक देश मानले जातो
Unsafe Countries For Womens
esakal
सध्या सुरू असलेल्या गृहयुद्धाने आरोग्य आणि न्याय व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्या आहेत. बालविवाह, घरगुती हिंसाचार आणि महिलांसाठी संरक्षण व्यवस्थेचा अभाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट आहे.
Unsafe Countries For Womens
esakal
अनेक भागात कार्यरत असलेले सशस्त्र गट महिलांना लक्ष्य करतात. मोठ्या प्रमाणावर बलात्कार, अपहरण आणि मानवी तस्करी या या मुळ हा देश महिलांसाठी सर्वात धोकादायक आहे.
Unsafe Countries For Womens
esakal
देशाचा मोठा भाग मिलिशिया आणि बंडखोर गटांच्या नियंत्रणाखाली आहे. हल्ले, छळ आणि सुरक्षा संसाधनांचा अभाव हे येथे रोजचे वास्तव आहे.
Unsafe Countries For Womens
esakal
गृहयुद्ध आणि हिंसाचारामुळे महिलांना सतत लैंगिक छळ, जबरदस्तीने लग्न आणि अपहरणांना तोंड द्यावे लागत आहे.
Unsafe Countries For Womens
esakal
शिक्षण, आरोग्य आणि अधिकारांमध्ये महिलांना सतत भेदभावाचा सामना करावा लागतो. अतिरेकी गटांच्या कारवायांमुळे येथे महिला खूप असुरक्षित आहेत.
Unsafe Countries For Womens
esakal
दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे महिलांना हिंसाचार, तस्करी आणि अपहरणाचा सतत धोका निर्माण झाला आहे.
Unsafe Countries For Womens
esakal
कायदेशीर सुधारणा असूनही, ग्रामीण भागात अजूनही ऑनर किलिंग, जबरदस्तीने विवाह आणि घरगुती हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात आहेत.
Unsafe Countries For Womens
esakal
हनिमूनसाठी गोवा अन् काश्मीर कशाला? कोकणात 'या' ५ ठिकाणी कमी बजेटमध्ये अनुभवा स्वर्गसुख
Budget Honeymoon Places in Konkan
esakal