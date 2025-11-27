शिवकालीन वैभव! भुदरगडच्या तटबंदीमागची अद्भुत कथा जाणून घ्या!

भुदरगडचे महत्त्व

भुदरगड हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक महत्त्वाचे तहसील (तालुका) आणि त्याच नावाचा ऐतिहासिक किल्ला आहे, जो सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत आहे.

किल्ल्याचे स्थान आणि रचना

हा किल्ला कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटीजवळ असून तो खूप मोठा आहे. त्याला दोन प्रवेशद्वारे आहेत आणि त्याची तटबंदी जांभ्या दगडात पुन्हा बांधण्यात आली आहे.

धार्मिक देवस्थाने

भुदरगड किल्ल्यावर श्री केदारलिंग, भैरवनाथ आणि जखूबाई यांसारखी देवस्थाने आहेत.

ऐतिहासिक महत्त्व

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७२ मध्ये हा किल्ला जिंकून घेतला आणि तो एक मजबूत लष्करी ठाणे (Military Base) म्हणून विकसित केला होता.

साहसी पर्यटनाचे केंद्र

सध्या हा किल्ला इतिहासप्रेमी आणि साहसी पर्यटकांना आकर्षित करत आहे, जिथे पॅराग्लायडिंग, बोटिंग आणि कायाकिंग यांसारख्या खेळांचा आनंद घेता येतो.

भुदरगड तहसील

भुदरगड तहसील हा कोल्हापूर जिल्ह्याचा एक भाग आहे. या तालुक्याचे प्रशासकीय मुख्यालय (Administrative Headquarter) गारगोटी येथे आहे.

कृषी आणि शिक्षण

या तालुक्यात सुमारे ११४ गावे समाविष्ट आहेत आणि हा भाग शेती (Agriculture) आणि शिक्षणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जातो.

