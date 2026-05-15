आठवडाभरात चेहऱ्यावर येईल नैसर्गिक ग्लो; फॉलो करा 'हे' सोपे रुटीन!

Aarti Badade
सध्या सोशल मीडियावर '7 Days Glow Up Challenge' जोरात व्हायरल होत आहे. योग्य दिनचर्या पाळल्यास अवघ्या एका आठवड्यात तुमच्या त्वचेवर नैसर्गिक चमक येऊ शकते.
दिवसाची सुरुवात किमान ३० मिनिटांच्या व्यायामाने करा. वर्कआउटमुळे रक्ताभिसरण सुधारते, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या चेहऱ्याच्या उजळपणावर होतो.
आठवड्यातून किमान दोन दिवस धावणे, सायकलिंग किंवा HIIT करा. शरीरातील जास्तीची चरबी कमी झाल्यामुळे चेहऱ्याला चांगली 'शार्प' रचना मिळते.
येते ७ दिवस साखर, सोडा, चिप्स आणि प्रोसेस्ड फूड पूर्णपणे बंद करा. जंक फूड टाळल्याने चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि सूज कमी होण्यास मदत होते.
तुमच्या आहारात हिरव्या भाज्यांचे प्रमाण वाढवा आणि दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्या. हायड्रेशनमुळे त्वचा आतून 'ग्लो' करते.
चेहऱ्याची ठेवण सुधारण्यासाठी आणि फेस फॅट कमी करण्यासाठी 'Mewing' किंवा शुगर-फ्री च्युइंगम चघळण्यासारखे व्यायाम फायदेशीर ठरतात.
दररोज ८ ते ९ तासांची शांत झोप घ्या. झोपेमुळे त्वचेच्या पेशींची दुरुस्ती (Repair) होते आणि चेहरा फ्रेश दिसतो. नियमित स्किनकेअर रुटीन पाळायला विसरू नका.
