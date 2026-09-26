ग्लोइंग स्किनसाठी बेसन-हळद सोडा, ट्राय करा हा फेस पॅक!

Aarti Badade
हळद-बेसनतर नेहमीच लावतो पण ग्लोइंग स्किनसाठी ‘या’ ३ गोष्टींचा फेस पॅक ट्राय करा!
Glowing Skin Face Pack
Sakal
तांदूळ, बटाट्याचा रस आणि बदामाचे तेल या तीन घटकांपासून हा घरगुती फेस पॅक तयार करता येतो.
Glowing Skin Face Pack
Sakal
४-५ चमचे शिजवलेल्या तांदळाची मऊ पेस्ट करून त्यात एक चमचा बटाट्याचा रस मिसळा.
Glowing Skin Face Pack
Sakal
आता या मिश्रणात एक चमचा बदामाचे तेल घालून सर्व घटक व्यवस्थित एकत्र करा.
Glowing Skin Face Pack
Sakal
चेहरा स्वच्छ धुऊन फेस पॅकचा पातळ थर लावा आणि सुमारे १५ मिनिटांनी हळुवारपणे धुवा.
Glowing Skin Face Pack
Sakal
तांदूळ आणि बदामाचे तेल त्वचा मऊ ठेवण्यास, तर बदामाचे तेल त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास मदत करू शकते.
Glowing Skin Face Pack
Sakal
त्वचा कोरडी किंवा निस्तेज वाटत असल्यास हा फेस पॅक आठवड्यातून एकदा वापरता येतो, मात्र आधी पॅच टेस्ट करणे योग्य.
Glowing Skin Face Pack
Sakal
egg
Sakal