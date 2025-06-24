'ही' काळी गोष्ट चेहऱ्याला वाचवते प्रदूषणापासून!

Aarti Badade

प्रदूषणाचा त्वचेवर गंभीर परिणाम

दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब झाल्यामुळे त्वचेला त्रास होत आहे आणि लोकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

ही काळी वस्तू म्हणजे काय?

‘ब्लॅक डायमंड’ म्हणून ओळखला जाणारा बांबूचा कोळसा चेहऱ्याच्या त्वचेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, असा दावा अलीकडील अभ्यासात करण्यात आला आहे.

बांबूच्या कोळशाचे वैज्ञानिक गुणधर्म

बांबूचा कोळसा कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, एसिटिक अ‍ॅसिड, हायड्रॉक्सिल बेंझिन यासारख्या खनिजांनी भरलेला असतो आणि त्वचेचे संरक्षण करतो.

हवेतील विषारी घटकांपासून संरक्षण

बांबूचा कोळसा हवेतील प्रदूषित घटक त्वचेशी संपर्कात येऊ देत नाही आणि त्वचेच्या छिद्रांमध्ये साचू न देण्याचे काम करतो.

कोळशापासून बनलेली उत्पादने कशी उपयोगी?

बांबू कोळशापासून बनवलेले फेसवॉश आणि क्रीम्स त्वचेला बॅक्टेरिया, जंतू आणि संसर्गापासून सुरक्षित ठेवतात.

मुरुमांवर नैसर्गिक उपचार

आशियाई देशांमध्ये बांबू कोळशाच्या साबणाचा वापर शतकानुशतके मुरुमांवर नैसर्गिक उपाय म्हणून केला जातो.

सौंदर्य उत्पादने आणि कोळसा

तज्ज्ञांच्या मते, बांबू कोळशापासून बनवलेली सौंदर्य उत्पादने त्वचेसाठी अत्यंत सुरक्षित असून प्रदूषणामुळे होणारे नुकसान कमी करतात.

इन्फ्रारेड किरणांपासून संरक्षण

विज्ञानानुसार, बांबूचा कोळसा इन्फ्रारेड किरणांचे शोषण करतो, त्यामुळे त्याचे उत्पादन त्वचेसाठी अधिक प्रभावी ठरते.

