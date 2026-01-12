सुरकुत्या, मुरुम, डाग कायमचे कमी! 'हे' एक ॲसिड आहे रामबाण उपाय

Aarti Badade
"ग्लायकोलिक ॲसिड हे त्वचेच्या मृत पेशी काढून टाकून नैसर्गिक तेज वाढवण्यासाठी एक प्रभावी आणि लोकप्रिय घटक मानले जाते."
"हे ॲसिड त्वचेची छिद्रे साफ करून ब्लॅकहेड्स आणि मुरुमांची समस्या कमी करण्यास प्रभावीपणे मदत करते."
"कोलेजनचे उत्पादन वाढवून हे त्वचेवरील बारीक रेषा आणि सुरकुत्या कमी करते, ज्यामुळे त्वचा तरुण आणि घट्ट दिसते."
"सूर्यप्रकाश किंवा मुरुमांमुळे आलेले काळे डाग हलके करून त्वचेचा रंग एकसमान बनवण्यासाठी ग्लायकोलिक ॲसिड उपयुक्त ठरते."
"हे त्वचेला गुळगुळीत आणि चमकदार बनवण्यासोबतच शरीरातील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्वचा हायड्रेट राहते."
"ग्लायकोलिक ॲसिड हे टोनर किंवा सीरमच्या स्वरूपात वापरता येते; रात्रीच्या वेळी याचा वापर करणे अधिक फायदेशीर ठरते."
"या ॲसिडमुळे त्वचा सूर्याच्या किरणांना संवेदनशील बनते, म्हणून दिवसा SPF 30 किंवा त्याहून अधिक सनस्क्रीन वापरणे आवश्यक आहे."
"सुरुवातीला कमी तीव्रतेचे उत्पादन निवडा आणि त्वचेला जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या."
