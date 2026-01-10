थकवा अन् सांधेदुखी? सोमॅटिक योगाने मिळवा वेदनांपासून मुक्ती

Aarti Badade

सोमॅटिक योगा

सोमॅटिक योगा हा केवळ शारीरिक व्यायाम नसून शरीर आणि मनाच्या अंतर्गत जाणीवेचा एक प्रभावी योगप्रकार आहे.

सततचा थकवा होईल दूर

जर तुम्हाला सतत थकवा जाणवत असेल किंवा स्नायू आखडल्यासारखे वाटत असतील, तर सोमॅटिक योगा अत्यंत फायदेशीर ठरतो.

पाठ आणि सांधेदुखीवर आराम

पाठदुखी, कंबरदुखी आणि मानेचे आखडलेले स्नायू मोकळे करण्यासाठी या योगातील हालचाली अत्यंत प्रभावी ठरतात.

नकारात्मक ऊर्जा बाहेर काढा

सोमॅटिक योगामुळे शरीरात साठलेली नकारात्मक ऊर्जा आणि मानसिक दडपण कमी होऊन मनाला शांतता मिळते.

योगा करण्याची योग्य पद्धत

सोमॅटिक योगा करताना प्रत्येक हालचाल अतिशय संथ गतीने आणि शरीराच्या प्रतिसादाचा अनुभव घेत करावी.

घाईघाईत व्यायाम टाळा

या योगात वेगापेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व असल्याने घाई न करता प्रत्येक स्नायूवर होणाऱ्या परिणामावर लक्ष केंद्रित करा.

किती वेळ आणि कधी करावा?

उत्तम परिणामांसाठी आठवड्यातून ४-५ दिवस फक्त १० मिनिटे सोमॅटिक योगा करणे शरीरासाठी पुरेसे असते.

तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

एखादी हालचाल करताना तीव्र वेदना होत असल्यास ती टाळावी आणि योगा सुरू करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा.

