फक्त ₹५,००० मध्ये गोव्याची ट्रिप कशी करावी?

Varsha Balhe

कमी बजेटमध्येही गोवा फिरणं शक्य आहे. योग्य प्लॅनिंग केलं तर बीच, फूड आणि मजा सगळं एन्जॉय करता येतं.

प्रवास खर्च

पुणे ते गोवा स्लीपर ट्रेनने जाणे-येणे खर्च: ₹८०० ते ₹१,००० आगाऊ बुकिंग केल्यास अजून स्वस्त पडू शकते.

राहण्याची सोय

हॉटेलऐवजी हॉस्टेल निवडा २ रात्री डॉर्मेट्री बेड खर्च: ₹८०० ते ₹१,००० Budget travelers साठी बेस्ट ऑप्शन!

स्कूटी बेस्ट

२ दिवस स्कूटी + पेट्रोल खर्च: सुमारे ₹७०० मित्रांसोबत खर्च शेअर केला तर अजून बचत.

स्वस्त आणि चविष्ट जेवण

लोकल गोवन थाळी किंवा बीच शॅक्समध्ये ₹१००–₹१५० मध्ये भरपेट जेवण मोठ्या रेस्टॉरंट्सचा खर्च वाचवा.

पैसे वाचवण्याच्या खास टिप्स

ट्रेनने प्रवास करा ,हॉस्टेलमध्ये राहा कॅब ऐवजी स्कूटी वापरा, लोकल फूड ट्राय करा.

ऑफ-सीझनमध्ये जा

जून ते सप्टेंबरमध्ये हॉटेल्स आणि तिकिटांवर भारी डिस्काउंट मिळतो. Budget trip साठी हा काळ बेस्ट मानला जातो.

कमी पैशांतही फुल एन्जॉयमेंट

सुंदर बीच, सनसेट, गोवन फूड आणि रोड ट्रिप… फक्त योग्य प्लॅनिंगने ₹५ हजारांतही गोवा ट्रिप शक्य!

