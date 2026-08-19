गोवा IN पावसाळा... पर्यटकांपासून लपलेलं हे ठिकाण भारीच! तुम्हालाही मोहात पाडेल!

Vinod Dengale
गोवा फक्त बीच म्हणजेच समुद्रकिनाऱ्यासाठी नाहीतर या एका मंदिरामुळे प्रसिद्ध आहे.
Temple
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गोव्याच्या घनदाट जंगलाच्या कुशीत वसलेलं सर्वात प्राचीन मंदिरांपैकी एक महादेव मंदिर मोळेमजवळील तांबडी सुर्ला येथे आहे.
Tambadoi Surla
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हे मंदिर बाराव्या शतकात जैन स्थापत्यशैलीच्या प्रभावातून बांधले गेल्याचे मानले जाते.
architecture
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गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांपासून दूर, हिरव्यागार जंगलात वसलेल्या या मंदिरातील सौंदर्य आणि आध्यात्मिक वातावरण तुम्हाला नक्कीच थक्क करेल.
Spirituap
eSakal
हे मंदिर भगवान महावीर नॅशनल पार्क परिसरात असून काळ्या बेसाल्ट दगडात बांधलेले हे छोटे, सुंदर नक्षीकाम असलेले आणि प्रमाणबद्ध मंदिर भगवान शिवाला समर्पित आहे.
Shiv Temple
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पावसाळ्यात परिसर हिरवागार होतो आणि जंगल, धबधबे व मंदिराचं प्राचीन सौंदर्य पाहण्यासारखं दिसतं.
Beauty
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मंदिराची रचना पूर्वाभिमुख असून, सूर्योदयाच्या वेळी उगवत्या सूर्याची किरणे थेट शिवलिंगावर पडतील, अशा पद्धतीने त्याची उभारणी करण्यात आली आहे.
Temple Structure
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मंदिराजवळून सुर्ला नदी वाहते आणि या नदीच्या उगमाच्या ठिकाणी पाण्यात उतरून तुम्ही थंडगार आणि शुद्ध पाण्याचा अनुभव घेता येतो.
Surla River
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