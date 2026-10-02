बोकडाचे मटण खाण्याचे फायदे काय? शरीराला मिळतात ‘हे’ पोषक घटक

Varsha Balhe

बोकडाचे मटण खाल्ल्याने शरीराला काय मिळतं?

मटण अनेकांच्या आवडीचं असतं. पण चवीनसोबतच बोकडाच्या मटणातून शरीराला काही महत्त्वाचे पोषक घटकही मिळतात. नेमके कोणते? जाणून घेऊया.

GOAT MEAT BENEFITS

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GOAT MEAT BENEFITSमटणातून भरपूर प्रोटीन मिळतं

बोकडाच्या मटणात प्रोटीन चांगल्या प्रमाणात असतं. शरीरातील स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी आणि त्यांची झालेली झीज भरून काढण्यासाठी प्रोटीन महत्त्वाचं असतं.

GOAT MEAT BENEFITS

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शरीराला लोहही मिळतं

मटणात लोह असतं. शरीरात लोहाची कमतरता असेल तर थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. त्यामुळे आहारातून लोह मिळणं महत्त्वाचं आहे.

GOAT MEAT BENEFITS

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व्हिटॅमिन B12 चा चांगला स्रोत

बोकडाच्या मटणातून व्हिटॅमिन B12 मिळतं. हे शरीरातील रक्तपेशी आणि मज्जासंस्थेसाठी महत्त्वाचं पोषक तत्त्व आहे.

GOAT MEAT BENEFITS

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झिंकही मिळतं

मटणात झिंकसुद्धा असतं. शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती व्यवस्थित काम करण्यासाठी झिंकची गरज असते.

GOAT MEAT BENEFITS

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मटण खाल्ल्याने ताकद मिळते का?

हो, मटणात प्रोटीन आणि इतर पोषक घटक असल्यामुळे ते शरीराला पोषण देऊ शकतं. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून मटण खाल्लं जाऊ शकतं.

GOAT MEAT BENEFITS

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इतर लाल मांसापेक्षा बोकडाचं मटण?

बोकडाच्या मटणात काही इतर लाल मांसाच्या तुलनेत चरबी कमी असू शकते. मात्र मटणाचा कोणता भाग घेतला आहे आणि ते कशा पद्धतीने शिजवलं आहे, यावरही पोषणमूल्य अवलंबून असतं.

GOAT MEAT BENEFITS

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मग बोकडाचं मटण खाण्याचा फायदा काय?

बोकडाचं मटण संतुलित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला प्रोटीन, लोह, व्हिटॅमिन B12 आणि झिंक यांसारखे महत्त्वाचे पोषक घटक मिळू शकतात. मात्र फक्त मटणावर अवलंबून न राहता भाज्या, डाळी, फळं आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचाही आहारात समावेश करणं महत्त्वाचं आहे.

GOAT MEAT BENEFITS

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