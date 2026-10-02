पृथ्वीने अचानक फिरणं थांबवलं तर पहिल्या १० सेकंदांत काय होईल?

Varsha Balhe
पृथ्वी सतत स्वतःभोवती फिरत असते. पण समजा, पृथ्वीने अचानक फिरणं थांबवलं तर काय होईल?
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
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पृथ्वी थांबली तरी तिच्यावर असलेल्या माणसांना आणि वस्तूंना लगेच थांबता येणार नाही. कारण त्यांच्यात आधीपासून पृथ्वीच्या फिरण्याची गती असेल.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
या गतीमुळे माणसं, गाड्या, झाडं आणि इतर वस्तू पूर्वेकडे प्रचंड वेगाने फेकल्या जाऊ शकतात.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
विषुववृत्ताजवळ पृथ्वीच्या फिरण्याचा वेग सुमारे १६७० किलोमीटर प्रतितास असतो. त्यामुळे अचानक पृथ्वी थांबली तर परिस्थिती अत्यंत धोकादायक होईल.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
फक्त जमिनीवरील वस्तूच नाही, तर वातावरणही लगेच थांबणार नाही. त्यामुळे अतिशय वेगाने वारे वाहू लागतील.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
हे वारे इतके जोरदार असतील की झाडं, इमारती आणि इतर अनेक गोष्टींचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
महासागराचं पाणीही पृथ्वीच्या थांबण्यामुळे लगेच थांबणार नाही. त्यामुळे समुद्राचं पाणी मोठ्या वेगाने पुढे सरकून किनारी भागात प्रचंड पूर येऊ शकतो.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
पृथ्वी अचानक थांबण्याचा परिणाम फक्त पहिल्या १० सेकंदांपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यानंतर वातावरण, समुद्र आणि पृथ्वीच्या हवामानावरही मोठे बदल होऊ शकतात.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
म्हणजेच पृथ्वी अचानक फिरणं थांबवणं ही कल्पनाच अत्यंत विनाशकारी ठरेल. पृथ्वीची फिरण्याची गती आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी किती महत्त्वाची आहे, याची यावरून कल्पना येते.
WHAT IF EARTH SUDDENLY STOPPED ROTATING
esakal
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WHY DOGS CHASE CARS
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