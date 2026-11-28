संतोष कानडे
शेळीच्या दुधात प्रथिने, चरबी, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम यांसारखे पोषक घटक असतात.
त्यातून शरीराला ऊर्जा देणारे नैसर्गिक स्निग्ध पदार्थ आणि दूधातील साखर म्हणजेच लॅक्टोज मिळते.
शेळीच्या दुधात व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी२ आणि बी१२ यांसारखी जीवनसत्त्वेही असतात.
त्यातील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हाडे व दातांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
शेळीच्या दुधातील चरबीचे गोलक गाईच्या दुधाच्या तुलनेत सरासरीने लहान असतात, त्यामुळे काही लोकांना ते पचायला तुलनेने सोपे वाटू शकते.
शेळीच्या दुधाची चव आणि घट्टपणा वेगळा असल्यामुळे त्यापासून चीज, दही आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ तयार केले जातात.
काही देशांमध्ये शेळीच्या दुधापासून बनवलेल्या चीजला मोठी मागणी आहे.
गाईच्या दुधाला पर्याय म्हणून काही ग्राहक शेळीचे दूध निवडतात; मात्र त्यातही लॅक्टोज असते.
शेळीचे दूध काही लोकांना गाईच्या दुधापेक्षा अधिक सहज पचते, पण ते प्रत्येकासाठी लागू होत नाही आणि दूधाची ॲलर्जी असल्यास ते सुरक्षित पर्याय नाही.
मर्यादित उत्पादन, विशिष्ट ग्राहकवर्ग आणि चीजसारख्या मूल्यवर्धित पदार्थांमुळे काही बाजारपेठांमध्ये शेळीच्या दुधाला जास्त किंमत व मागणी मिळते.