संतोष कानडे
लहान मुलं झोपेतून उठल्यानंतर रडण्यामागे अनेक शारीरिक आणि मानसिक कारणं असू शकतात.
झोपेतून जागे होताना त्यांना काही क्षण गोंधळल्यासारखं वाटतं आणि आजूबाजूचं वातावरण लगेच समजत नाही.
झोप पूर्ण न झाल्यास किंवा मध्येच झोपमोड झाल्यास मुलं चिडचिड करतात आणि रडू लागतात.
भूक लागणे, तहान लागणे किंवा डायपर ओला होणे यामुळेही झोपेतून उठल्यावर मुलं रडू शकतात.
काही मुलांना आई-वडील जवळ दिसत नसल्यास भीती वाटते आणि ते रडून त्यांना जवळ बोलावतात.
दिवसभरातील थकवा, जास्त खेळणे किंवा झोपण्यापूर्वीचा अतिउत्तेजितपणा याचाही झोपेवर परिणाम होतो.
काही वेळा वाईट स्वप्न पडल्यामुळे मुलं दचकून उठतात आणि रडू लागतात.
लहान मुलांच्या मेंदूचा आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या क्षमतांचा विकास सुरू असल्याने त्यांना भावना शब्दांत व्यक्त करता येत नाहीत.
अशावेळी मुलांना ओरडण्याऐवजी प्रेमाने जवळ घ्यावे, शांत करावे आणि भूक, तहान किंवा अस्वस्थता आहे का ते पाहावे.
मुलं वारंवार खूप वेळ रडत असतील किंवा ताप, वेदना, श्वास घेण्यास त्रास अशी लक्षणं दिसत असतील तर बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.